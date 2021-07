Giungono ancora ottime notizie per i possessori anche di vecchi Huawei desiderosi di provare la beta Harmony OS il più presto possibile. Nella giornata di ieri 7 luglio era giunta la notizia alquanto inaspettata del via alla sperimentazione del sistema operativo alternativo ad Android anche per i datati Huawei P20 e Mate 10. In queste ore, grazie sempre alla ben informata fonte Huawei Central, la lista dei fortunati dispositivi beneficiari dell’ultima esperienza software si allunga oltremodo, anche ad una serie nota e diffusa come quella Nova.

Fino a questo momento abbiamo appreso che la beta Harmony OS sarebbe giunta per Huawei Mate 10, Mate 10 Pro, Huawei Mate 10 RS Porsche Design, Huawei Mate RS Porsche Design e ancora Huawei P20 e Huawei P20 Pro già nella seconda fase di luglio. Si tratterà di certo di una sperimentazione di nicchia su un numero limitato di utenti, di certo residenti in Cina ma l’accelerazione per il via alla sperimentazione va di certo considerata positivamente, considerando che l’OS alternativo ad Android è stato presentato ufficialmente solo nei primi giorni di giugno.

Alla lista di dispositivi già indicati, ora si aggiungono anche i Huawei Nova 4, i Huawei Nova 4e e i Huawei Nova 5i, ovvero tre modelli della ben nota serie che sono stati venduti un po’ in tutto il mondo. L’intento del produttore è di certo quello di supportare per primi gli smartphone distribuiti nel maggior numero di mercati, proprio per garantirsi la maggiore diffusione possibile della sua soluzione software.

Inizialmente, per tutti gli smartphone Huawei fin qui menzionati, era pianificato l’arrivo definitivo di Harmony OS solo nella prima parte del 2022. Considerando il via anticipato della beta in questo mese di luglio, non sarebbe per nulla utopistico credere che l’alternativa ad Android (nel sua versione stabile) arrivi almeno un po’ prima, magari prima del termine del 2021. Staremo a vedere certamente cosa succederà.