Quando arriverà in via definitiva Harmony OS 3.0 su Huawei, magari anche in versione globale e non solo per il mercato cinese? Il sistema operativo alternativo ad Android è ad uno stadio di maturazione senz’altro avanzato rispetto al primissimo rilascio di oramai due anni fa. L’impegno profuso dalla stessa Huawei è stato incredibile dopo i ban USA che hanno bloccato i servizi Google sui suoi dispositivi. Si è puntato tutto insomma sulla soluzione fatta in casa e ora gli sforzi profusi potrebbero portare ad interessanti risultati.

L’informatore di Weibo Changan Digital King ha condiviso in queste ore la sua roadmap di HarmonyOS 3.0. Proprio la tabella di marcia rivelerebbe che la versione definitiva del sistema operativo di Huawei arriverà non prima del prossimo settembre 2022. L’update 3.0 non sarebbe dunque lanciato prima della fine dell’estate. Il tipster non ha chiarito se il lancio in questione potrebbe essere anche quello globale e non solo asiatico. Inutile far finta che non si nutrano speranze in tal sendo. Già a fine 2021 in effetti, dai vertici dell’azienda cinese, erano giunte alcune anticipazioni su un possibile lancio mondiale della soluzione software ne corso del 2022. L’ultima parte del corrente anno potrebbe dunque essere una finestra interessante nel quale collocare proprio l’importante appuntamento.

Mentre il rilascio finale di Harmony OS 3.0 arriverebbe in settembre secondo le ultimissime indiscrezioni, altre voci raccolte in questa prima parte di aprile ci indicano che lo sviluppo dell’aggiornamento OS sarebbe quasi concluso e già in maggio potrebbe partire una beta di nicchia della soluzione software. La fase specifica sarebbe relegata solo ai confini cinesi, su questo non c’è alcun dubbio, ma fa comunque piacere sapere che i lavori fervano proprio in questa direzione. Magari, proprio nelle prossime settimane, ne sapremo di più.

