Il download di Harmony OS su Huawei P30 (come pure su altri dispositivi Huawei) non è ancora possibile in Europa e più in generale al di fuori dei confini cinesi. Eppure in molti attendono il passaggio al sistema operativo del produttore asiatico, proprio per provarne la proposta software alternativa ad Android. In attesa che si facciano passi in avanti in questa direzione, c’è da dire che la nuova esperienza potrebbe non essere proprio idilliaca per l’insorgenza di problemi di non poco conto.

Proprio i possessori dei Huawei P30 che in Cina hanno ricevuto l’ultimo aggiornamento Harmony OS per il loro telefono lamentano dei problemi con la luminosità automatica dello schermo. Normalmente quest’ultima si regola in autonomia sulla base del contesto in cui si trova il telefono (una stanza buia come una strada assolata in pieno giorno). La funzione è di certo importante per preservare la salute degli occhi come pure l’autonomia del telefono: eppure proprio con il rilascio più recente dell’update Harmony, la funzione è completamente inibita, come ci comunica anche una fonte accreditata come Huawei Central.

Non ci sono dubbi sul fatto che proprio l’ultimo aggiornamento Harmony OS sia stato il principale responsabile dell’anomalia relativa alla luminosità del telefono. Un bug di non poco conto che è tanto più grave perché appare in una versione stabile dell’aggiornamento. Sulla questione Huawei starebbe ora lavorando ma intanto il consiglio utile per gli utenti è quello di assicurarsi di avere l’ultima versione dell’OS a disposizione e di riavviare semplicemente il telefono.

Quanto di scena ora per Harmony OS su Huawei P30 non facilita la corsa del sistema operativo al di fuori dei confini cinesi. Errori come quello menzionato in questo articolo rendono l’esperienza software ancora acerba e per questo ancora non matura ad essere rilasciata globalmente.

