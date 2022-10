Colpo di scena giunti a metà di ottobre 2022: il download di Harmony OS di Huawei, come soluzione alternativa al sistema operativo Android di Google, ha varcato i confini cinesi. L’esclusiva software non è più tale solo nel paese che ha dato i natali, appunto, al brand Huawei. Come sottolinea anche la fonte di settore Huawei Central, in alcuni specifici paesi e su altri determinati dispositivi è ora possibile fare il grande passo.

Non si parla della disponibilità della soluzione Harmony OS sugli smartphone Huawei europei, questo è meglio precisarlo subito. Tuttavia possiamo parlare di un primo momento significativo della storia del sistema operativo alternativo ad Android. Quest’ultimo non aveva finora mai varcato i confini cinesi ma le cose sono ora cambiate per alcuni paesi asiatici.

Di solito i telefoni Huawei cinesi sono contrassegnati con un modello cinese appunto e un firmware software ancora una volta cinese. Nello stesso momento, esiste però anche una versione software non cinese progettata per i telefoni Huawei venduti a Hong Kong ma poi, magari, utilizzati anche nei paesi circostanti. Proprio ora sta capitando che alcuni residenti in Malesia, Filippine e Singapore stiano ricevendo la notifica per il passaggio software, in particolare sugli esemplari Huawei Nova 9, P50 Pro e Pocket.

Il primo passo compiuto al di fuori della Cina potrebbe essere significativo? Davvero è impossibile saperlo con certezza vista l’assenza di comunicazioni ufficiali da parte del produttore. Questa fase di distribuzione che investe solo alcuni paesi e modelli (tra l’altro aggiornati all’interfaccia EMUI 12) potrebbe essere anche un trampolino di lancio verso ulteriori sviluppi. Per il lancio in Europa della soluzione del nuovo sistema operativo ci sono un numero considerevole di incognite, legate soprattutto ai numeri relativi alle vendite del brand dalle nostre parti, di certo in calo rispetto agli albori del passato.

Continua a leggere su optimagazine.com