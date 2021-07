Notizia inaspettata e alquanto incredibile per i possessori di Huawei P30 e Mate 10 è in arrivo in questo mercoledì 7 giugno. Chi possiede uno degli smartphone delle due ben note serie ferme ad Android 10 e dunque pure all’interfaccia EMUI 10 non si aspettava certo di sentir parlare di Harmony OS tanto presto. Eppure, la nuova soluzione software alternativa ad Android è ad un passo dalla sua prima fase di sperimentazione proprio sui modelli non certo freschi di lancio.

La fonte Huawei Central comunica che la stessa Huawei ha confermato ufficialmente il via ad una fase di closed beta di Harmony OS per I Huawei P20 e Mate 10 già a partire dalla metà del mese di luglio. Si tratterebbe di certo dei primi lavori per l’integrazione del sistema operativo del produttore, con la richiesta di partecipazione ai test di soli pochi utenti, tra l’altro di certo geograficamente residenti in Cina. Questa limitazione non toglie certo importanza al passo in avanti compiuto per due serie davvero molto diffuse in tutto il mondo e anche in Italia.

I modelli che, per il momento, parteciperanno a questa prima fase limitata di test saranno, più precisamente i Huawei P20 e Huawei P20 e Huawei P20 Pro, i Huawei Mate 10, i Huawei Mate 10 Pro e i Huawei Mate 10 RS. Non stupisce che manchino del tutto all’appello i modelli Lite delle due serie, dunque i Huawei P20 Lite e Mate 10 Lite dei quali non si conosce ancora il destino software.

Il via alla sperimentazione di Harmony OS sui Huawei P20 e Mate 10 rappresenta di certo una sfida notevole per il produttore. I dispositivi lanciati diversi anni fa potrebbero mostrare più di qualche bug con a bordo proprio la nuova soluzione. Magari per questo motivo la fase di reset non sarà breve e una versione finale dell’OS sui dispositivi prima del 2022.