Non se l’è passata troppo bene lo Xiaomi Mi 11 Ultra 5G da quando è stata rilasciata la MIUI 12.5, che sembra aver causato problemi di bootloop in concomitanza con l’uso del GPS, creando parecchio fastidio ai proprietari. In effetti, da qualche giorno a questa parte il produttore cinese ha rilasciato l’upgrade europeo MIUI 12.5.2 per lo Xiaomi Mi 11 Ultra 5G, che è stato poi sospeso per via del crescente numero di segnalazioni relative ai problemi di bootloop di cui vi abbiamo parlato sopra, principalmente legati all’utilizzo del chip di geolocalizzazione (per arrivare a tanto significa che la situazione era sfuggita di mano, e che urgeva un intervento tempostivo per correggere le cose, che è poi arrivato).

Alla MIUI 12.5 ha subito fatto seguito la MIUI 12.5.3, che andrà a migliorare la stabilità del sistema (dovrebbe risolvere anche il disturbo appena citato), riducendo al minimo anche i tempi di risposta del dispositivo. Molti utenti non avranno certo preso bene che il proprio dispositivo, costato anche più di 1000 euro, soffra di problemi del genere, che non passano affatto inosservati (i riavvii automatici sono di quanto più irritante possa esserci). Ad ogni modo, il produttore cinese dovrebbe aver risolto la questione, buttandosi alle spalle questa brutta storia, che rischiava di macchiare l’ottima reputazione dello Xiaomi Mi 11 Ultra 5G, un dispositivo che ha veramente molto da offrire.

Speriamo proprio non siate tra quelli che hanno sperimentato sulla propria pelle i problemi di bootloop di cui ha sofferto lo Xiaomi Mi 11 Ultra 5G a partire dall’aggiornamento alla MIUI 12.5, e che dovrebbero essere stati risolti dall’ultimo rilascio alla versione MIUI 12.5.3 (ci confermerete o smentirete, a seconda dei casi). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.