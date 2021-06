Ci sono nuovi problemi Vodafone e Wind che dobbiamo prendere in esame oggi 25 giugno in Italia, anche se a differenza di altre circostanze qui bisogna geolocalizzare il discorso. Al di là del discorso relativo agli aumenti per alcune tariffe, di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi sul nostro magazine, questo venerdì vengono segnalati dei disservizi soprattutto in alcuni Comuni del salernitano. Con un focus nell’area che si ritrova maggiormente a ridosso della provincia di Napoli. Tantissime, infatti, le segnalazioni sui social nei gruppi dedicati a queste realtà.

Le ultime indicazioni sui problemi Vodafone e Wind del 25 giugno

Quali sono le informazioni attualmente disponibili a proposito dei problemi Vodafone e Wind? L’assistenza dei due operatori sta fornendo feedback differenti, nonostante il disservizio stia andando apparentemente di pari passo. Partiamo dal presupposto che a parte dell’utenza la rete non funzioni già da tre giorni. Tuttavia, è da ieri che c’è stata una sorta di impennata delle lamentele, al punto che ora si possono raccogliere con maggiore facilità anche le testimonianze di chi ha avuto un contatto diretto con l’assistenza.

Quali sono le aspettative? I problemi Vodafone potrebbero essere risolti in giornata. Questo, almeno, il feedback fornito dall’assistenza ad alcuni utenti che stanno vivendo un disagio non di poco conto. Soprattutto nel portare avanti le proprie attività lavorative. Al contempo, Wind pare abbia messo le mani avanti, assicurando che il disservizio verrà gestito entro il 28 giugno. Dunque, non è da escludere un intero weekend in isolamento, secondo quanto raccolto in queste ore.

Detto questo, i problemi Vodafone possono essere in parte bilanciati dalla concessione dell’operatore. Contattando l’assistenza al 190 o in chat, scrivendo due o tre volte “operatore” nella conversazione con Tobi, dovreste ricevere 15 GB al giorno per navigare in hotspot tramite la SIM associata al vostro contatto.