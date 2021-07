Possiamo ritenere possibile che l’uscita di iOS 14.7 si concretizzi in questa settimana? Tutto sembra remare in questa direzione visto che, a partire dalla settima scorsa, è stata resa disponibile la quarta beta dell’attuale aggiornamento software. Quest’ultima, a dire la verità, era decisamente inaspettata e proprio per questo motivo viene considerata, da più parti, la fase finale di test post lancio.

L’aggiornamento iOS 14.7 è decisamente molto atteso e di certo per un motivo ben preciso. La release software attuale, ovvero la iOS 14.6, non brilla per nulla per performance nell’autonomia dei melafonini. Anzi, a più riprese, è stato messo in evidenza come in realtà i possessori di tanti iPhone siano costantemente alle prese con il fenomeno del battery drain, dunque del calo repentino della percentuale della batteria già durante le prime ore della giornata. Data la corrente situazione e seppure le anomalie non siano state ammesse ufficialmente da Apple, è ovvio che gli sviluppatori hanno lavorato anche alla soluzione di questi errori nell’update prossimo al lancio.

Possibile lancio in settimana

A meno di anomalie ancora vistose, difficilmente iOS 14.7 riceverà ancora una quinta beta dopo la quarta ora di scena. Si aprono dunque due strade: Cupertino potrebbe essere pronta nella release già nella settimana in corso. Se così fosse, otterremmo un riscontro anche nel giro di poche ore vista l’abitudine degli esperti di rilasciare i loro pacchetti tra il lunedì o al massimo il martedì. Nel caso in cui l’appuntamento di domani dovesse essere disatteso allora probabilmente si posticiperebbe tutto almeno alla settimana prossima.

L’importante è che ci si stia muovendo proprio nella direzione dell’uscita di iOS 14.7: settimana più o settimana meno, gli utenti avranno0 di certo la loro release in grado di risolvere i problemi di batteria.