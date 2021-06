Arrivano segnali importanti direttamente da Apple in queste ore, coi quali possiamo in parte smentire quanto era stato ipotizzato nella giornata di ieri a proposito di iOS 14.7. Per toccare con mano l’aggiornamento nella sua versione stabile e definitiva, infatti, dovremo attendere ancora un po’, se pensiamo al fatto che la mela morsicata ha ritenuto opportuno dover rilasciare la quarta beta del pacchetto software in queste ore. Facciamo il punto, dunque, sulle informazioni trapelate oggi 30 giugno nel nostro Paese.

Cosa sappiamo sulla beta 4 di iOS 14.7 in attesa dell’aggiornamento

L’apparizione sulla scena della 4 di iOS 14.7, fondamentalmente, ci conferma che non andremo ad installare un upgrade capace di rivoluzionare l’esperienza di utilizzo dei prodotti. Nessuna funzionalità rilevante, fatta eccezione per l’arrivo anche qui in Italia per quanto concerne la visualizzazione dell’indice della qualità dell’aria in Meteo. Si tratta di un plus che, qui in Europa, è possibile grazie a BreezoMeter. Quest’ultimo utilizza i dati ufficiali EAQI, vale a dire European Air Quality Index.

Per il resto, bisogna ancora capire se attraverso l’installazione del nuovo aggiornamento iOS 14.7 saremo in grado o meno di metterci alle spalle i problemi relativi alla durata della batteria, che sono stati segnalati negli ultimi tempi da buona parte del pubblico che ha installato iOS 14.6. Una bella grana per Apple, che ad oggi ancora non ha fornito una risposta chiara ed ufficiale ai propri clienti sotto questo punto di vista. Ecco perché bisogna tenere gli occhi aperti a stretto giro.

Avete già testato la quarta beta di iOS 14.7. Qualora abbiate riscontrato novità significative, non esitate a commentare l’articolo di oggi qui di seguito, in modo da contestualizzare al meglio il tutto. Staremo a vedere se l’upgrade definitivo arriverà effettivamente a tutti nel giro di una settimana, stando alle previsioni che hanno preso piede proprio in queste ore.