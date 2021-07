Le riprese del film di Ray Donovan sono ufficialmente in corso a New York: il progetto è entrato in produzione dopo che la serie è stata improvvisamente cancellata nel febbraio 2020, lasciando di sasso tanto il pubblico quanto lo showrunner David Hollander, che aveva già scritto la stagione 8 come gran finale della saga. In seguito alle proteste dei fan, Showtime ha annunciato l’intenzione di produrre un film di Ray Donovan che, a partire dal finale della stagione 7, concludesse la storia così come immaginata dal suo creatore.

Lo stesso Hollander sta dirigendo il film di Ray Donovan, mentre il protagonista Liev Schreiber fa anche da co-sceneggiatore. Proprio quest’ultimo ha pubblicato la prima foto dal set del lungometraggio, uno scatto che lo ritrae insieme ai colleghi Kerris Dorsey, Dash Mihok, Pooch Hall e Eddie Marsan (interpreti, rispettivamente, della figlia di Ray Bridget, del fratello minore Bunch, del fratellastro Daryll e del fratello maggiore Terry).

“Mi mancherà molto questo particolare gruppo di attori“, ha commentato il protagonista del film di Ray Donovan ritrovando, 16 mesi dopo la cancellazione della serie, i compagni di un percorso professionale che li ha visti insieme per sette stagioni dal 2013 ad oggi.

Il film di Ray Donovan sarà l’epilogo della serie creata da Ann Biderman, la storia dell’omonimo “risolutore” professionista che proteggeva i suoi facoltosi clienti usando ogni mezzo a sua disposizione, dalle tangenti alle minacce, passando per la ripulitura di scene del crimine e altre attività illegali. Un uomo dal mestiere insolito e dal privato complicato, con due figli che ama molto ma una relazione complicata con sua moglie Abby (Paula Malcomson) e suo padre Mickey (Jon Voight).

Il film di Ray Donovan sarà diviso in due filoni temporali, tra presente e passato, raccontando la giovinezza di Ray e il suo rapporto col padre. In Italia la serie è stata trasmessa da Rai4.