Debutta Balthazar 4 su Giallo: dal 13 settembre tornano le indagini dell’affascinante medico legale francese, interpretato da Tomer Sisley. In questa nuova stagione, il protagonista sarà affiancato da una nuova partner dopo l’addio dell’attrice Hélène de Fougerolles.

Sette mesi dopo gli eventi della terza stagione, tutto è cambiato. Helen non c’è più. Maya è in prigione e Balthazar non sa cosa fare della sua vita. Tutto cambia quando arriva il capitano Camille Costes: un turbine di energia che costringerà Balthazar ad affrontare i suoi demoni. Perché nulla gli sarà risparmiato. Né la dottoressa Vesinet, catapultata nel suo studio per monitorarlo, né Maya, che lo tortura dalla prigione, né la sua infanzia, che lo tormenta. Balthazar troverà finalmente la pace?

Stasera andranno in onda i primi due episodi della nuova stagione. Si comincia con il 4×01 dal titolo In volo:

Dopo una festa selvaggia, Balthazar sta tornando in aereo a Parigi, quando diversi passeggeri hanno le convulsioni. Sono stati avvelenati e l’assassino si trova a bordo. Tra una finta infermiera, assassini a sangue freddo, un aereo che minaccia di schiantarsi e il suo incontro esplosivo con un poliziotto, Balthazar dovrà usare la sua immaginazione per gestire la situazione.

A seguire, l’episodio 4×02 intitolato Puzzle:

Un piede umano si trova nella periferia di Parigi. È la prima collaborazione tra Camille e Balthazar e non è facile poiché viene trovata anche una seconda vittima, a cui hanno preso la testa. Chi attacca queste persone, che non sono per nulla collegate tra loro? Cosa intende fare l’assassino con i suoi trofei? Ciò che Balthazar e Camille scopriranno suggellerà la loro nuova collaborazione.

Nel cast di Balthazar 4, Tomer Sisley nei panni del Dottor Raphaël Balthazar; Constance Labbé è Camille Costes; Yannig Samot è Jérôme Delgado; Philypa Phoenix è Fatim; Côme Levin è Eddy; Aliocha Itovich è Antoine Bach; Fred Saurel è Margueritte; Leslie Medina è Maya; François Feroleto è Janvier.

L’appuntamento con Balthazar 4 su Giallo è per stasera dalle 21:10.

