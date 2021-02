Il film di Ray Donovan ci sarà. Showtime ha rimediato alla cancellazione della serie ordinando un lungometraggio che riprenderà la trama e l’ambientazione dello show, ripartendo laddove si era interrotta la stagione 7.

Un anno dopo aver cancellato la serie tra le proteste del pubblico, arriva l’annuncio del film di Ray Donovan a consolare i tanti fan che avevano protestato vigorosamente sui social per quel mancato rinnovo.

Liev Schreiber torna in scena nel film di Ray Donovan nei panni dell’omonimo protagonista: al suo fianco ancora Jon Voight nei panni di Mickey Donovan e Kerris Dorsey nei panni della figlia di Ray, Bridget. Confermata anche la presenza dello showrunner della serie David Hollander, che sarà il regista del film di Ray Donovan e insieme a Schreiber ne scriverà la sceneggiatura: la trama sarà ambientata all’indomani del finale della settima stagione, con Mickey in fuga e Ray determinato a trovarlo e fermarlo prima che compia l’ennesimo massacro. Secondo quanto diffuso da Showtime, il film affronterà anche “le ricadute odierne della faida Donovan/Sullivan ripercorrendo le origini della vicenda di Ray e Mickey di 30 anni fa“.

La produzione del film di Ray Donovan inizierà entro la fine dell’anno a New York e debutterà nel 2022 su Showtime. Il presidente di Showtime Gary Levine ha attribuito alle vigorose proteste dei fan della serie il merito di aver indotto l’emittente a ripensare alla sua decisione: “Quando Ray Donovan è uscito dal nostro palinsesto dopo sette grandi stagioni, abbiamo avvertito che così tanti dei suoi fedeli fan non erano pronti a dire addio a Ray e al meravigliosamente disfunzionale clan Donovan. E quindi, per loro, siamo lieti che Liev e David stiano creando un nuovo entusiasmante capitolo di questa serie iconica“.

Come accaduto qualche anno fa per Sense8, cancellata da Netflix dopo la seconda stagione e poi terminata con un film, anche il film di Ray Donovan potrebbe rappresentare il suo finale definitivo. In Italia la serie è stata trasmessa in chiaro da Rai4 ed è disponibile su Netflix.