Non si registrano in queste ore ulteriori mosse di Apple in ottica iOS 14.7. L’aggiornamento dovrebbe essere effettivamente in fase di rilascio, considerando il fatto che i principali addetti ai lavori avevano previsto un appuntamento tra la fine di giugno e l’inizio di luglio. Un intervento necessario, per non dire urgente, considerando anche i noti problemi trattati nella principali community di settore per quanto concerne la durata della batteria. Insomma, tutti si aspettano un segnale concreto da parte della mela morsicata.

Le prospettive sull’uscita del nuovo aggiornamento iOS 14.7

Cosa dobbiamo aspettarci a proposito dell’uscita dell’aggiornamento iOS 14.7? Effettivamente, le previsioni ci parlavano di un possibile rilascio in questi giorni. Il fatto che al momento non pare esserci traccia di una quarta beta, conferma a conti fatti quanto vi abbiamo riportato in questi giorni sul nostro magazine. In un contesto di questo tipo, qualora in giornata non dovessero essere rilasciati ulteriori pacchetti software di preparazione all’aggiornamento definitivo ed ufficiale, potrebbe arrivare la svolta per tutti.

Queste considerazioni, unite alla necessità di ricevere l’upgrade ad iOS 14.7 a stretto giro per le suddette problematiche riguardanti l’autonomia dei device, potrebbe consegnarci un quadro chiaro. Tutto questo per dire che in settimana (se non già in giornata), Apple potrebbe mettere a disposizione degli utenti il firmware in questione. Da capire, ovviamente, se i tecnici abbiano risolto o meno le anomalie di cui tutti parlano da quindici giorni a questa parte.

A voi come vanno le cose con iOS 14.6? Avete riscontrato un evidente calo dell’autonomia? Fateci sapere cosa ne pensate, sperando ovviamente che iOS 14.7 possa essere rilasciato nel più breve tempo possibile. Fermo restando che Apple non dovrebbe introdurre particolari funzionalità attraverso un upgrade sulla carta minore, secondo quanto trapelato di recente.