Risulta ancora tutto fermo, a proposito del bonus collaboratori sportivi di aprile e maggio 2021. Poi meno di un mese fa, infatti, agli utenti interessati è stato chiesto di confermare il fatto di essere in linea coi requisiti previsti da questa ulteriore forma di sostegno per il settore, dando continuità in questo modo all’ultimo pagamento dei mesi scorsi. Dopo aver portato a termine la procedura, queste persone si aspettavano di ricevere il saldo nel giro di pochi giorni, ma evidentemente non è stato così. Stando almeno ai feedback raccolti di recente.

Cosa sappiamo sul bonus collaboratori sportivi di aprile e maggio 2021

Dopo la lunga telenovela relativa al saldo dei primi tre mesi del 2021, a quanto pare ne stiamo vivendo un’altra con il bonus collaboratori sportivi 2021. Non una situazione ideale, in un settore che sta facendo molta fatica a riprendersi al netto delle recenti riaperture, considerando le limitazioni imposte dai protocolli anti-Covid. Ritardo nell’erogazione del pagamento che, tra le altre cose, al momento non ci fornisce neppure una data certa. Questo, per inciso, l’ultimo feedback che è stato rilasciato nei giorni scorsi da Sport e Salute:

“Buonasera, non appena i fondi saranno disponibili e quindi avremo notizie certe circa le tempistiche dei pagamenti delle indennità di aprile e maggio ve ne daremo immediatamente notizia; vi invitiamo a fare riferimento esclusivamente alle nostre comunicazioni sui canali ufficiali della Società“.

Dunque, occorre armarsi di tanta pazienza per tutti coloro che sono in attesa di un segnale concreto a proposito del bonus collaboratori sportivi 2021, in riferimento ai mesi di aprile e maggio. Probabile che qualcosa possa muoversi nella seconda metà del mese di luglio, se tutto andrà per il meglio, ma ci tengo a ribadire che questa al momento sia solo un’ipotesi. Vi faremo sapere appena se ne saprà di più.