Ci sono finalmente riscontri più concreti che, a partire da oggi 30 giugno, possiamo prendere in esame per quanto concerne l’aggiornamento Windows 10 21H1. Dopo aver analizzato il rilascio in modo generico nelle scorse settimane con un primo articolo, infatti, ora possiamo esaminare in modo dettagliato le anomalie che sono state risolte dallo staff tecnico. Ragioni che potrebbero indurre tante persone a procedere con l’installazione del suddetto pacchetto software nel più breve tempo possibile.

Focus sui problemi risolti con il rilascio del nuovo aggiornamento Windows 10 21H1

Stando al bollettino ufficiale pubblicato di recente sul sito Microsoft, dunque, possiamo focalizzarci sui problemi risolti che abbiamo archiviato una volta per tutte con il nuovo aggiornamento Windows 10 21H1. Quali sono i bug che abbiamo archiviato attraverso questo upgrade di cui si parla da tante settimane a questa parte? A detta del colosso americano, in primo luogo il pacchetto software risolve l’anomalia con la quale Internet Explorer 11 e le app che utilizzano il controllo WebBrowser non riuscivano ad aprire i PDF.

In secondo luogo, prima del download di questo nuovo aggiornamento Windows 10 21H1 era possibile che si potesse sentire un rumore acuto quando si utilizzava l’audio 5.1 con determinate impostazioni. Ebbene, l’ipotesi ora dovrebbe essere scongiurata. Alcuni utenti avevano segnalato che il pulsante Notizie e interessi sulla barra delle applicazioni di Windows potesse avere testo sfocato. Anche questo bug dovrebbe risultare superato tramite l’upgrade.

Infine, senza procedere con la suddetta installazione, le app potrebbero avere problemi ad accedere ai registri eventi su dispositivi remoti. Insomma, ci sono diverse buone ragioni per portare a termine il download del tanto chiacchierato aggiornamento Windows 10 21H1, considerando quanto è stato ufficializzato di recente da Microsoft con il bollettino fornito a tutti gli utenti. Che idea vi siete fatti di questo upgrade di recente?