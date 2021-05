Arriverà prima del previsto il nuovo aggiornamento Windows 10 21H1, con una serie di novità che possiamo prendere in esame già oggi 2 maggio qui in Italia. Dopo avervi parlato della patch di marzo, con il nostro approfondimento di alcune settimane fa, occorre dunque fare uno step extra, cercando di capire cosa potrebbe avvenire nel corso delle prossime settimane. Facciamo il punto della situazione, focalizzando l’attenzione sulla data di rilascio e sui plus inclusi nel pacchetto software.

Cosa sappiamo sull’arrivo dell’aggiornamento Windows 10 21H1 in Italia

Allo stato attuale, quali sono le informazioni in nostro possesso a proposito del tanto atteso arrivo per l’aggiornamento Windows 10 21H1 in Italia? Qualche riscontro più specifico ci arriva direttamente da Microsoft, considerando il fatto che di recente è arrivato un post ufficiale sul blog con il quale è stato anticipato, ad esempio, che l’upgrade sarà disponibile da fine maggio. Insomma, un appuntamento che, arrivati a questo punto, possiamo già cerchiare in rosso sul calendario.

Detto questo, tramite la nuova patch potremo toccare con mano almeno tre novità. Si parte dal supporto multicamera di Windows Hello. In questo modo, infatti, gli utenti potranno impostare come predefinita la fotocamera esterna, nel momento in cui risulteranno presenti sia la fotocamera esterna che quella interna di Windows Hello. Allo stesso tempo, avremo significativi miglioramenti per le prestazioni di Windows Defender Application Guard. Tra le tante, a quanto pare, è inclusa anche l’ottimizzazione dei tempi dello scenario di apertura dei documenti.

Infine, con il nuovo aggiornamento Windows 10 21H1, gli utenti propensi a testare da subito il pacchetto software potranno constatare l’evoluzione di Windows Management Instrumentation (WMI) Group Policy Service (GPSVC). A tal proposito, Microsoft ci dice che migliorerà le prestazioni di aggiornamento per supportare gli scenari di lavoro remoto. Vedremo se ci saranno migliorie extra al momento non ufficiali.