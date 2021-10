L’app Disney+ per Windows 10 (iterazione 19041.0 e successive) ha fatto il suo ingresso nel Microsoft Store per i dispositivi compatibili. Adesso possiamo dire che l’applicazione è disponibile per un po’ tutti gli ecosistemi, essendo già fruibile per i vari iPhone e iPad, Android, PlayStation, Xbox, Roku, Google Chromecast, Amazon Fire TV, Apple TV, Mac, smart TV Samsung, LG, Sony e VIZIO). Inutile dirvi che Disney+ ospita una quantità incredibile di contenuti Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, Star e National Geographic (senza contare le nuove uscite, le produzioni originali, i grandi classici e tanto altro ancora). Chi, almeno una volta, non ha desiderato avere accesso al fantastico mondo di Disney+, che ci ha fatto compagnia specie durante il difficile periodo del lockdown

Disney+ mette a disposizione film campioni d’incassi, la funzione GroupWatch (che consente di guardare i contenuti a distanza con amici e parenti), un parental control estremamente efficace per una navigazione sicura (si possono impostare profili di età prestabiliti, in maniera tale da includere o escludere i contenuti in base all’età configurata, cosa che potrebbe far perdere di vista qualcosa se non si è a conoscenza di questo filtro specifico, da regolare nelle impostazioni dell’applicazione, nell’apposita voce) e la visione contemporanea su 4 schermi diversi senza costi aggiuntivi.

L’app Disney+ per Windows 10 è finalmente arrivata: l’attesa è stata parecchio lunga, ma probabilmente ne è valsa la pena. Non perdiamoci in ulteriori chiacchiere: adesso correte a scaricare l’app Disney+ per Windows 10 dal Microsoft Store, direttamente a questo link. Ormai non imbattersi nell’app Disney+ è praticamente impossibile: la si trova ovunque, per un po’ tutti i dispositivi (a patto non siano troppo datati). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.