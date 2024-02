In tanti in questo periodo si chiedono cosa sia lecito aspettarsi a proposito di un errore ormai noto a tanti, a proposito della sigla 0x80070643 e del tanto discusso aggiornamento KB5034441 che ha messo non poco in difficoltà coloro che si ritrovano con il sistema operativo Windows 10 in questo momento storico. Già, perché da poco meno di un mese quando parte l’aggiornamento (automatico o manuale che sia), nel giro di un minuto circa ci si imbatte in questa sigla con una chiara percezione: per qualche motivo non specificato, l’utente non ha potuto portare a termine il download in questione.

Qualche indicazione sul recente errore 0x80070643 ed aggiornamento KB5034441 di Windows 10

In passato, anche sul nostro magazine, ci siamo soffermati su aggiornamenti da evitare, a causa di errori che portavano ugualmente al termine il processo di download del pacchetto software. Ora la situazione è differente e richiede per forza di cose ulteriori approfondimenti per tutti coloro che negli ultimi tempi hanno riscontrato problemi imprevisti. Allo stato attuale, va detto, non abbiamo dettagli sull’origine dei problemi che ci hanno condott all’errore 0x80070643, in riferimento a chi ha provato ad scaricare il nuovo aggiornamento KB5034441 pensato per Windows 10.

Certo, Microsoft ha rilasciato qualche nota, fornendo anche una procedura relativa alla partizione per bypassare il bug, ma è chiaro a tutti che non si tratti di una guida alla portata di chiunque. Anzi, solo chi ha conoscenze tecniche avanzate può essere certo di scongiurare il pericolo di andare incontro ad ulteriori problematiche. Dunque, possiamo solo aspettare un fix, per il quale non abbiamo una data precisa. Tuttavia, con l’inizio di febbraio aumentano le probabilità che la patch mensile di Microsoft possa mettere la parola fine alla vicenda.

Dunque, non siete i soli ad aver registrato problemi con l’errore 0x80070643 ed il nuovo aggiornamento KB5034441 di Windows 10.