Bisogna fare molta attenzione ad un aggiornamento specifico di Windows 10 che, a quanto pare, ha causato non pochi problemi agli utenti. Torniamo dunque a parlare di un pacchetto software evidentemente ancora molto popolare in Italia, dopo alcune indicazioni giunte in autunno su Disney+, in virtù di una mossa di Microsoft particolarmente significativa. Insomma, facciamo il punto della situazione oggi 28 dicembre, grazie agli spunti che ho avuto modo di raccogliere proprio in queste ore.

Massima attenzione per uno specifico aggiornamento Windows 10

Ci sono alcuni spunti, effettivamente, che possono fare la differenza per coloro che si ritrovano con macchine ancora oggi dotate di Windows 10. In particolare, è stato proprio il colosso americano a consigliare nel modo più assoluto di non installare il pacchetto KB4523786. Si tratta di un upgrade che diversi utenti hanno ricevuto insieme all’aggiornamento cumulativo. Quest’ultimo, per intenderci, è quello che che prevede al suo interno dei fix per bug relativi a Microsoft Narrator, Windows Search Indexer, la connettività VPN ed altro.

Come mettere da parte l’aggiornamento di Windows 10 che sta causando problemi agli utenti? Basta seguire il percorso che ci porta in Impostazioni, per poi accedere ad “Aggiornamento e sicurezza“, fino ad arrivare a “Windows Update” e poi su “Opzioni avanzate“. Arrivati a questo punto, infatti, sarà possibile scegliere di mettere in pausa gli aggiornamenti, in modo da scongiurare che una patch potenzialmente dannosa possa in qualche modo condizionare negativamente la nostra esperienza di utilizzo.

Staremo a vedere come evolveranno le cose nei prossimi giorni. Nel frattempo, bisogna isolare l’aggiornamento di Windows 10 segnalato stamane, in modo da scongiurare qualsiasi tipo di problema per il nostro utilizzo. A voi come stanno andando le cose da un po’ di tempo a questa parte? Fatecelo sapere con un commento a fine articolo, in modo da contestualizzare il tutto.