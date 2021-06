Purtroppo la situazione non è delle migliori per tanti possessori di iPhone e l’uscita di iOS 14.7 nella sua versione definitiva al pubblico si fa attendere. I problemi di batteria riscontrati a fine primavera e in questa primissima parte d’estate continuano a tenere banco, riducendo moltissimo l’autonomia di dispositivi anche più recenti. Eppure, per il nuovo aggiornamento, siamo ancora nella fase beta e c’è da pensare che bisognerà ancora attendere un po’.

Nonostante le ipotesi di tempi rapidi per il lancio dell’update, ad oggi 23 maggio, l’aggiornamento iOS 14.7 resta una chimera. Soprattutto coloro che continuano a sperimentare il fenomeno del battery drain con il proprio iPhone dovranno portare pazienza almeno un’altra settimana, se non di più. I tecnici al soldo dell’azienda di Cupertino sono soliti, in effetti, diramare i pacchetti software nelle giornate di lunedì o di martedì. Giunti oltre questo momento, c’è solo da aspettare che l’importante operazione sia posticipata solo di poco con rilascio finale previsto per la prossima settimana dal 28 giugno (a meno di una nuova beta destinata ancora a sviluppatori e tester).

Purtroppo Apple non ancora ammesso pubblicamente i problemi di batteria di iOS 14.6, oramai conclamati perché sperimentati da un numero crescente di possessori di iPhone. Una possibile causa delle anomalie sarebbe stata individuata nell’applicazione Podcast. Quest’ultima, oltre a non funzionare correttamente in alcune sue funzioni per la riproduzione di contenuti, sarebbe anche responsabile di un consumo eccessivo della carica del telefono. Potrebbe dunque essere tentata la strada della disattivazione dell’app ma l’efficacia dell’operazione non è garantita, anche perché non ufficiale. Bisognerà piuttosto portare pazienza per una soluzione a monte e dover mettere in conto di dover caricare più volte il proprio device, anche all’interno della stessa giornata.