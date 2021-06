Siete alla ricerca di una custodia protettiva per il vostro iPhone 12 o iPhone 12 Pro che non intacchi la bellezza naturale del top di gamma di casa Apple? Ecco che tramite Amazon è possibile trovare prodotti di qualità a prezzi molto convenienti anche in campo cover e quest’oggi vogliamo proporvi un’offerta allettante che riguarda la TORRAS Crystal Clear Cover una delle più raccomandate per l’iPhone 12 e che può essere compatibile anche per l’iPhone 12 Pro.

Il prezzo applicato alle migliori cover iPhone 12

Dunque, non solo promozioni per device, come quella trattata pochi giorni fa sul nostro magazine. Il prezzo proposto da Amazon per tale accessorio è di 14,44 euro, con uno sconto del 15% rispetto al costo precedente. Si nota infatti un piccolo risparmio di 2,55 euro che può far più o meno comodo a chi è alla ricerca dell’offerta migliore anche per il campo cover.

La disponibilità è immediata ed appartiene al servizio Prime, ciò significa che è possibile riceverla a casa propria nel giro di 24 ore senza dover pensare alle spese di spedizione. Chi non è abbonato a Prime può sempre puntare sulla prova gratuita di 30 giorni ed approfittare allo stesso modo di questi vantaggi. Questa cover trasparente per iPhone 12 ed iPhone 12 Pro è dotata di una tecnologia anti-ingiallimento Blue-Ray, ciò significa che, rispetto alle altre cover trasparenti, permette di garantire l’aspetto cristallino per molto più tempo.

Di solito questo tipo di custodia protettiva è più ricercata da coloro che non hanno intenzione di intaccare la naturale bellezza del proprio dispositivo e sicuramente questa TORRAS Crystal Clear Cover è tra le migliori in circolazione per rapporto qualità-prezzo. Il materiale autorizzato RoHS si prende cura della vostra salute, infatti questa cover per iPhone 12 o iPhone 12 Pro adotta un materiale in gel Bayer TPU importato in modo sicuro e privo di odori.

Si avvale poi della protezione X-SHOCK soprattutto negli angoli, con una protezione del 200% in caso di caduta. Nonostante quindi sia molto sottile, permette anche massima protezione per l’iPhone 12. Infine il design è morbido e flessibile, perfettamente adattabile alla forma del vostro device.