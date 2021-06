Anche quest’oggi segnaliamo un’offerta di tutto rispetto che riguarda l’iPhone 12 nero da 128GB presente su Amazon. Parliamo dell’ultimo top di gamma realizzato da Apple che ha venduto davvero tanto in questo 2021 e visti alcuni sconti, come quello che vi segnaliamo quest’oggi, tale trend positivo potrà durare ancora a lungo. In attesa quindi di scoprire in autunno i nuovi flagship dell’azienda di Cupertino, si può sicuramente approfittare di qualche ribasso di prezzo per avere tra le mani l’ottimo iPhone 12.

Il nuovo prezzo per iPhone 12 da 128 GB

Promozione in linea con quella riportata una settimana fa, dunque. Amazon propone in queste ore il modello nero da 128GB di memoria interna, quindi con uno storage che vi permetterà di gestire al meglio qualsiasi tipo di file, al prezzo di 799 euro. Nel dettaglio è stato applicato uno sconto del 19% rispetto al prezzo di listino che era di 989 euro, in questo modo il risparmio sarà di ben 190 euro.

Offerta Novità Apple iPhone 12 (128GB) - nero Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Come visto l’offerta proposta da Amazon risulta essere piuttosto appetibile, anche perché parliamo di un prodotto appartenente al servizio Prime che consentirà agli abbonati di non pagare le spese di spedizione e di ricevere il dispositivo in poco tempo direttamente a casa. Chi non è abbonato a Prime può sempre optare per la prova gratuita di trenta giorni e sfruttare tali vantaggi.

Se quindi siete intenzionati ad acquistare un iPhone 12, non potete non prendere in considerazione la proposta fatta quest’oggi da Amazon per il modello nero da 128GB di memoria interna. Le caratteristiche di questo top di gamma fanno leva su un display Super Retina XDR da 6,1″, dotato di Ceramic Shield, il pannello più resistente presente in circolazione.

Punto di forza di questo flagship è anche il processore A14 Bionic, il più veloce sul mercato smartphone che punta anche sul 5G. Da non sottovalutare poi il comparto fotografico di questo iPhone 12 che gode di una doppia fotocamera posteriore da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision ed una anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Infine è resistente all’acqua ed alla polvere.