Ci sono i primi segnali più concreti per quanto concerne l’uscita del tanto atteso iPhone 13 in Italia e nel resto del mondo, considerando il fatto che Apple pare stia iniziando a muoversi anche coi fornitori. Dunque, oggi 28 giugno abbiamo qualche elemento aggiuntivo da condividere coi nostri lettori rispetto a quanto riportato nei giorni scorsi sul magazine. Cerchiamo di fare il punto della situazione, perché qualcuno teme uno slittamento dell’appuntamento a causa dell’emergenza Covid ancora non del tutto superata.

Gli ultimi riscontri sull’uscita dei nuovi iPhone 13 in Italia

In verità, gli ultimi rapporti pubblicati da Digitimes sono abbastanza incoraggianti per il pubblico. A causa della crisi sanitaria globale dello scorso anno, infatti, il colosso americano è stato costretto a posticipare il lancio del tanto discusso iPhone 12 ad ottobre, un mese in più rispetto al normale programma di rilascio dei vari melafonini che si sono susseguiti in questi anni. Nonostante il ritardo dello scorso anno, Apple dovrebbe lanciare i nuovi iPhone in tempo a settembre, secondo quanto riportato dal noto analista Apple, Ming-Chi Kuo.

Il quadro, effettivamente, fino a qualche settimana fa non era particolarmente esaltante. Apple lavora con dozzine di fornitori con sede in Cina, Stati Uniti, Vietnam e India per produrre i suoi dispositivi. In un contesto caratterizzato dalle limitazioni imposte dal Covid, nutrire qualche dubbio sui tempi di uscita del nuovo iPhone 13 era lecito. Anche perché i vari blocchi hanno paralizzato la capacità di molti fornitori di Apple, soprattutto nel produrre e assemblare dispositivi.

Per quanto riguarda le novità che dovremmo toccare con mano coi nuovi iPhone 13, ormai da tempo si parla di un nuovissimo display sempre attivo con tecnologia ProMotion a 120Hz, al quale dobbiamo aggiungere le fotocamere migliorate e altro ancora. Staremo a vedere quali saranno le prossime mosse di Apple.