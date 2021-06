Sono indicazioni interessanti quelle che arrivano in queste ore a proposito dell’uscita dell’iPhone 13. Nei mesi scorsi, a causa della seconda ondata della pandemia, in molti avevano ipotizzato che potessero esserci dei ritardi con Apple, ma gli aggiornamenti di giugno erano stati incoraggianti già poco più di una settimana fa, come vi ho riportato attraverso un altro articolo. Le voci di oggi 23 giugno, però, sembrano rafforzare concetti importanti per tutti coloro che seguono sempre con grande attenzione le vicende di casa Apple.

Cosa sappiamo sull’uscita dell’iPhone 13 a settembre

Sostanzialmente, pare che Apple non abbia accumulato ritardo con l’uscita dell’iPhone 13, almeno stando alle indicazioni raccolte questo mercoledì su Phone Arena. L’analista di Wedbush, Dan Ives, dopo aver anticipato alcune tra le nuove funzionalità previste per l’iPhone 13 in una nota recente ai clienti, ha deciso di concentrarsi anche sulle previsioni che riguardano la data di rilascio dell’iPhone 13. Come? Puntando tutti sui controlli relativi alla catena di approvvigionamento.

Per farvela breve, a detta della fonte l’evento focalizzato proprio sulla nuova serie iPhone 13 dovrebbe avvenire il 14 settembre. Allo stesso tempo, il rilascio e la stessa uscita dell’iPhone 13 pare sia prevista il 24 settembre. Dunque, la fonte ritiene che Apple terrà l’evento di annuncio dell’iPhone 13 nella “terza settimana di settembre”. Sufficiente dare una rapida occhiata al calendario per comprendere che martedì 14 settembre possa essere la possibile data dell’evento iPhone 13.

A detta dell’analista, ci sarebbe una stima a proposito degli ordini totali di iPhone per i quattro modelli del 2021 a dir poco ambiziosa. In particolare, pare siano previsti ordini compresi tra 130 milioni e 150 milioni per la seconda metà dell’anno, con il quarto trimestre, naturalmente, che dovrebbe essere caratterizzato la maggior parte delle spedizioni. Insomma, in casa Apple ci sono pochi dubbi sul fatto che la serie iPhone 13 possa simboleggiare la ripresa aziendale.