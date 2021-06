ll finale di Grey’s Anatomy 17 va in onda anche in Italia, a distanza di poche settimane dalla messa in onda americana su ABC, insieme a quello dello spin-off Station 19 4: il 29 giugno il canale Fox trasmette in prima visione assoluta per gli abbonati Sky gli ultimi due episodi di entrambe le serie, prodotte dalla ShondaLand di Shonda Rhimes e guidate da Krista Vernoff.

ll finale di Grey’s Anatomy 17 vede al centro della trama le nozze di Maggie e Winston, rimandate a causa della pandemia e ora pronte ad essere celebrate (forse!), ma anche Station 19 4 si conclude con un matrimonio, quello tra Maya e Carina. In entrambi i casi ad officiare la cerimonia non è una persona qualunque: nel primo è Richard Webber a pronunciare la fatidica unione in matrimonio tra sua figlia Maggie e il collega Winston, mentre per Maya e Carina l’officiante è l’amico pompiere Ben Warren, marito di Miranda Bailey. Nel frattempo anche gli altri personaggi di entrambe le serie sono alle prese con questioni private e professionali dirimenti.

Nel finale di Grey’s Anatomy 17, in particolare, Meredith torna a lavoro con un nuovo ruolo, mentre Jo ingaggia una battaglia per ottenere l’affidamento della piccola Luna e Link sembra pronto a chiedere ad Amelia di sposarlo. In Station 19 4, invece, un grande cambiamento attende la caserma dei pompieri, alle prese con il rischio di una chiusura definitiva.

Il finale di Grey’s Anatomy 17, dal titolo Qualcuno ha Salvato la mia Vita Stasera, è preceduto dall’ultimo episodio di Station 19 4, intitolato Per Sempre, Amen. Ecco le trame i promo dei due episodi in onda in prima tv assoluta il 29 giugno dalle 21.10 su Fox, canale 112 di Sky.

Station 19 4×16

Maya affronta un problema familiare irrisolto. Intanto, la squadra gestisce una situazione che rischia di essere letale, e Andy e Sullivan sono messi alla prova.

Grey’s Anatomy 17×17 (qui la nostra recensione)

Per Maggie e Winston è arrivato il grande giorno, mentre Jo prende una decisione che le cambierà la vita. E anche per Meredith ci sono novità.

Dopo la messa in onda del finale di Grey’s Anatomy 17 l’intera stagione sarà disponibile in streaming su NOW, così come Station 19 4.