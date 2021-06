L’episodio del 22 giugno è il penultimo prima del finale di Grey’s Anatomy 17, che andrà in onda su Fox (canale 112 di Sky) in prima visione assoluta il prossimo 29 giugno.

Il sedicesimo episodio che anticipa il finale di Grey’s Anatomy 17 scorre lungo un arco temporale di diverse settimane, con l’ospedale ancora nel pieno dell’emergenza Covid e con pochi medici dopo la partenza di Jackson e Koracick. Sul fronte più melodrammatico, invece, i personaggi hanno attraversato diverse sfide personali: Amelia combatte con se stessa e i suoi desideri contrastanti cercando sempre di tenere a bada la sua dipendenza, Jo medita di chiedere la custodia della piccola paziente Luna. Infine Meredith affronta una lunga riabilitazione dopo essere stata per settimane in terapia intensiva da Covid e deve reimmaginare la sua carriera.

Ecco la trama dell’ultimo episodio prima del finale di Grey’s Anatomy 17, dal titolo Sono Ancora in Piedi, in onda dalle 21.50 su Fox il 22 giugno.

Levi viene accettato nella sperimentazione vaccinale. Intanto, Amelia e Owen si occupano della vittima di un incidente, e Hayes e Jo incontrano il tutore di Luna.

Il finale di Grey’s Anatomy 17 sarà trasmesso martedì prossimo, 29 giugno, insieme a quello dello spin-off Station 19. Nell’episodio numero 17 sarà il momento di assistere al matrimonio di Maggie e Winston, ma l’episodio contiene anche molto altro: passando dall’estate del 2020 alla primavera del 2021, la trama affronta sia l’autunno ancora segnato dalla pandemia con la seconda ondata che l’inizio della campagna di vaccinazione, mentre molti personaggi si trovano di fronte a scelte cruciali per le loro vite. Da un lato Meredith torna a lavoro, ma in un nuovo ruolo, dall’altro Amelia si ritrova ad un bivio importante con Link, mentre Maggie e Winston decidono in che modo sposarsi nel mezzo di una pandemia.

Ecco la trama del finale di Grey’s Anatomy 17 e la nostra recensione.