Il finale di Grey’s Anatomy 17 in onda il 3 giugno su ABC (in Italia il 29 giugno su Fox) sarà ricco di novità per tutti i personaggi e non sarà monopolizzato da un unico evento, come potrebbe lasciar pensare la trama dedicata al matrimonio tra Maggie e Winston.

L’episodio 17, finale di Grey’s Anatomy 17, vedrà diversi personaggi affrontare cambiamenti importanti, a partire da Meredith che prenderà la guida del programma di specializzazione dell’ospedale, finora appannaggio di Richard, ma anche Teddy e Owen riavvicinarsi dopo una lunga crisi e Jo prendere delle decisioni spartiacque per la sua vita.

Parlando del finale di Grey’s Anatomy 17 in un’intervista ad Access, Camilla Luddington lo ha definito un “giro sulle montagne russe“, una locuzione usata spesso per definire gli ultimi episodi di una stagione, aggiungendo però che in questo caso l’evoluzione della trama riguarderà tutti i personaggi e non soltanto alcuni.

L’attrice ha fatto una panoramica sugli eventi del finale di Grey’s Anatomy 17 anticipando che il suo personaggio prenderà non una, ma due decisioni che cambiano la vita, “le accadranno due grandi cose nel finale e sono molto eccitata per entrambe“. Non si tratta però di un ennesimo addio dopo i tre già messi in scena in questa stagione, visto che Jo “resterà lì, questo posso dirlo“. Inoltre la Luddington ha descritto l’episodio come ricco di novità per tutti.

Meredith assume un nuovo ruolo in ospedale, lo vedremo accadere. Forse c’è un matrimonio in corso in quell’episodio, molti colpi di scena. Jo prende due decisioni davvero grosse per la sua vita e c’è molto spazio per le storie d’amore, drammi, movimenti, cambiamenti, accadimenti.

Nella trama del finale di Grey’s Anatomy 17 e nel promo diffusi da ABC c’è spazio, poi, per il matrimonio di Maggie e Winston, in cui non mancheranno imprevisti durante la cerimonia.