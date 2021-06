Arrivano indicazioni particolarmente interessanti questa mattina per tutti coloro che si ritrovano con un device legato alla serie Huawei Mate 20, considerando il fatto che il produttore asiatico ha avviato la distribuzione della seconda beta impostata su HarmonyOS 2.0. Un appuntamento significativo, a distanza di due settimane dal primo, come vi abbiamo riportato tramite specifico approfondimento, a testimonianza del fatto che lo sviluppo stia procedendo senza particolari intoppi per device che non sono certo di ultimo grido.

Cosa sappiamo sulla seconda beta HarmonyOS 2.0 destinata a Huawei Mate 20

Alcune informazioni interessanti relative alla diffusione della seconda beta HarmonyOS 2.0 per Huawei Mate 20 ci arrivano proprio questo giovedì. Merito del sito Huawei Central, con cui possiamo farci un’idea più precisa sulle novità che potremo toccare con mano nel corso dei prossimi giorni. Cerchiamo di capire in quale direzione stia andando lo sviluppo di questo pacchetto software, in quanto fino a questo momento non sono state segnalate particolari anomalie da parte del pubblico.

La valutazione fatta dal colosso asiatico consiste nel fatto che, dopo aver esplorato le nuove funzionalità, ottimizzazioni e correzioni di bug all’interno della prima beta di HarmonyOS, per il pubblico sia ormai tempo che la gamma Huawei Mate 20 possa ricevere il prossimo aggiornamento della versione dell’upgrade. Inutile dire che sarà caratterizzato da nuovi miglioramenti delle funzionalità.

Attesi passi in avanti con Huawei Mate 20 soprattutto per quanto concerne ottimizzazioni relative a suono, display, stabilità WiFi e app di contatto per migliorare le prestazioni complessive del sistema. Solo nei prossimi giorni capiremo quale sia stato l’impatto della nuova beta di HarmonyOS 2.0 sul fronte della durata della batteria. Un dettaglio non di poco conto per device che sono disponibili sul mercato da alcuni anni. Quali aspettative avete sotto questo punto di vista? Fateci sapere con un commento a fine articolo.