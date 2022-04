Ottime notizie per tutti i fan di Harmony OS sono in arrivo oggi 14 aprile. La nuova versione del sistema operativo del produttore Huawei è pronta ad una primissima fase di beta di nicchia, la cosiddetta developer preview per gli sviluppatori. Una fonte accreditata come Huawei Central conferma infatti l’avvistamento della soluzione software alternativa ad Android in diversi casi.

In questa prima parte di aprile si è parlato moltissimo di Harmony OS 3.0 e del suo prossimo lancio. Da più fonti è giunta la conferma che una beta abbastanza diffusa dell’ultima versione del sistema operativo partirà nel mese di maggio. Di contro poi, la versione definitiva e finale della fatica software non arriverà prima del mese di settembre. Ebbene, stando a quanto trapelato per la developer preview per gli sviluppatori in queste ore, proprio la tabella di marcia condivisa potrebbe essere più che rispettata.

Non è un caso che la prima versione di anteprima di Harmony OS 3.0 sia stata avvistata per un top di gamma come il Huawei P40 Pro. Magari lo stesso destino toccherà presti al collega e fratello Huawei P40. I telefoni della specifica serie si candidano fin da ora ad essere i primi a ricevere proprio l’update in questione a maggio in beta e poi a settembre nella versione finale.

La soluzione Harrmony OS 3.0 sarà di certo un punto di svolta per il produttore Huawei. L’alternativa ad Android è giunta senz’altro nella sua fase di piena maturazione e ci si attende soltanto anche un lancio globale dell’aggiornamento. Fino a questo momento, in effetti, solo gli user cinesi hanno potuto contare su questo tipo di soluzione appunto e dai vertici del brand era giunta già conferma che nel corso del 2022 ci sarebbe stato il grande passo verso il lancio mondiale. Magari toccherà aspettare solo l’autunno.

