Ci sono nuove ed interessanti indicazioni che dobbiamo prendere in esame oggi 7 giugno, per tutti coloro che hanno deciso di acquistare un Huawei Mate 20 in questi anni. Come ampiamente previsto, infatti, la serie sta iniziando a ricevere in queste ore la prima beta di HarmonyOS 2.0, confermando di essere ancora una delle priorità del produttore asiatico in termini di sviluppo software. Un dettaglio non secondario, se pensiamo al fatto che si tratti di prodotti non certo di ultimo grido, che tra le altre cose hanno ricevuto ulteriori upgrade di recente come vi abbiamo riportato.

Esordio per la beta HarmonyOS 2.0 su Huawei Mate 20

Quali sono le ultime indicazioni trapelate a proposito della serie Huawei Mate 20 sul fronte HarmonyOS? Qualche informazione in merito ci arriva direttamente Huawei Central, secondo cui il primo aggiornamento software beta per questi dispositivi viene fornito con il pacchetto software relativo alla versione 2.0.0.116. Al momento della pubblicazione del nostro articolo, l’upgrade risulta disponibile per specifici modelli che sono stati lanciati sul mecato in versione cinese.

Sto parlando dei vari Huawei Mate 20 (HMA-AL00/HMA-TL00), Mate 20 Pro (LYA-AL00/LYA-AL10/LYA-TL00), Mate 20 RS (LYA-AL00P) e Mate 20 X 4G (EVR-AL00 / EVR-TL00). Secondo le informazioni emerse finora, il nuovo aggiornamento in versione beta installa una serie di nuove funzionalità tra cui la nuova schermata iniziale, il pannello di controllo, il centro servizi, la nuova interfaccia legata proprio ad HarmonyOS, la condivisione più fluida, la connessione domestica intelligente, fino ad arrivare ad una migliore sicurezza.

A questo punto, non possiamo fare altro che attendere i primi feedback da parte di coloro che avranno la possibilità di testare l’aggiornamento con HarmonyOS sul proprio Huawei Mate 20 in versione. Pacchetto software che, vi ricordo, andrà a sostituire EMUI 11. Quali aspettative avete nei confronti di questo upgrade? Fateci sapere con un commento qui di seguito.