Si fanno davvero flebili le speranze di vedere Harmony OS su smartphone Huawei, a livello globale, in questo 2022. Sebbene il sistema operativo ad Android sia distribuito in Cina nella sua seconda versione e tanto più sia prevista anche la release 3.0 nei prossimi mesi estivi, sembra proprio che per il resto del mondo i tempi non siano maturi. Il tutto nonostante a fine 2021 fosse stato preannunciato l’importante passaggio dai vertici Huawei. Qualcosa probabilmente è cambiato, magari sono diverse le strategie del brand che subisce ancora il forte impatto del ban USA.

Una fonte accreditata come Huawei Central fa il punto della situazione e dichiara di aver raccolto una dichiarazione da parte dell’azienda proprio in merito alla possibilità di un rilascio globale di Harmony OS. Ebbene, proprio nell’immediato, sembra proprio che non ci sia alcuna intenzione di procedere con la distribuzione della soluzione software alternativa agli Android al di fuori dei confini cinesi. Forse si è provveduto ad un calcolo del rapporto benefici/costi della specifica operazione e si è optato per una strategia estremamente cauta e conservativa.

Di contro alla mancanza del rilascio di Harmony OS su smartphone Huawei, possiamo invece dire che il brand sta continuando ad impegnarsi nel supporto software con EMUI 12, a disposizione di un numero crescente di dispositivi. Proprio l’ultima interfaccia del produttore mutua molti aspetti estetici e anche qualche funzione da Harmony appunto. Si tratta di una magra consolazione, questo è vero, per chi avrebbe preferito avere a bordo del suo telefono la soluzione concorrente di Android, ma questo è tutto quanto a disposizione in questo momento.

C’è forse speranza di vedere Harmony OS in un futuro (anche se non prossimo) sugli smartphone Huawei? A tal proposito, probabilmente, non esiste una risposta definitiva. Piuttosto il brand asiatico farà delle opportune valutazioni a tempo debito.

