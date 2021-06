Arrivano riscontri particolarmente interessanti, in queste ore, per tutti coloro che stanno seguendo con attenzione l’evoluzione delle indiscrezioni sul Samsung Galaxy S22. Dopo aver parlato delle possibili dimensioni dei modelli che apparterranno a questa serie negli ultimi giorni, bisogna infatti concentrarsi sui passi in avanti che con ogni probabilità faremo tramite la fotocamera. In questo modo, infatti, si andrà ad analizzare quel punto sul quale il colosso coreano pare voglia concentrarsi con maggiore convinzione.

Cosa sappiamo sulla fotocamera dei prossimi Samsung Galaxy S22

Un aggiornamento interessante sulle decisioni che potrebbero essere prese nei prossimi mesi a proposito della fotocamera dei nuovi Samsung Galaxy S22 ci arriva oggi 23 giugno da una fonte come SamMobile. Dopo aver percepito un certo stallo con la mancata evoluzione dalla serie S20 a quella S21, infatti, emergono informazioni rivelate dal tipster FrontTron, secondo cui il nuovo anno potrebbe riservarci migliorie apprezzabili sotto questo punto di vista. Proviamo a fare il punto della situazione.

A quanto pare, il Samsung Galaxy S22, insieme al Galaxy S22+, potrebbe presentare una configurazione a tripla fotocamera. L’idea di fondo sarebbe quella di puntare su un sensore della fotocamera principale da 50 MP, una fotocamera ultrawide da 12 MP e un teleobiettivo da 12 MP con zoom ottico 3x. In sostanza, l’idea sarebbe quella di puntare su un sensore più grande, in modo tale da assicurare scatti dalla qualità nettamente migliorata soprattutto in determinati contesti di utilizzo.

Dunque, attraverso il Samsung Galaxy S22 dovremmo andare incontro ad immagini più luminose e nitide, grazie alla dimensione dei pixel più grandi sia in nativi (1,4 μm) che in 1 modalità binning (2.8μm). Per il resto, non ci sono ancora indicazioni attendibili sulla dimensione o sulla risoluzione del sensore della fotocamera frontale. Vi faremo sapere appena ci saranno ulteriori spunti in merito per il pubblico.