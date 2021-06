Dovremo ancora attendere diversi mesi prima di imbatterci nei nuovi Samsung Galaxy S22. Come abbiamo osservato nei giorni scorsi, però, i rumors riguardanti le specifiche hardware per i device appartenenti a questa serie si susseguono già in questa fase. Proviamo a capire insieme in quale direzione si stia andando, in modo da farci un’idea più precisa sulla direzione presa dal colosso coreano in fase di progettazione. Inevitabili, ad esempio, i primi raffronti a distanza rispetto ai vari Samsung Galaxy S21.

Un passo indietro coi display dei Samsung Galaxy S22 rispetto ai Galaxy S21

In particolare, le ultime indiscrezioni che arrivano da SamMobile, ci parlano di display montati sui Samsung Galaxy S22 che potrebbero risultare più contenuti, se confrontati con quelli dei Galaxy S21. Attraverso l’articolo pubblicato in queste ore, ad esempio, la popolarissima fonte vicina al mondo del produttore coreano afferma che i vari Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra avranno display pari rispettivamente a 6,1 pollici, 6,5-6,6 pollici e 6,8 pollici. Un’altra dice che misureranno rispettivamente 6,06, 6,55 e 6,81 pollici.

Tra le due versioni cambia poco, nel senso che il trend appare evidente anche a sette mesi dal probabile esordio sul mercato di questi device. Secondo le informazioni raccolte oggi 14 giugno, infatti, le varianti base del Samsung Galaxy S22 e il Galaxy S22+ sembra saranno dotate di display leggermente più piccoli rispetto al Galaxy S21 e Galaxy S21 che abbiamo avuto modo di conoscere nello scorcio iniziale del 2021. Al contempo, il Galaxy S22 Ultra apparentemente manterrà la linea vecchia, che prevede una diagonale significativa da 6,8 pollici.

Per il resto, le ultime voci di corridoio ci dicono che la tecnologia della fotocamera in-display potrebbe non essere pronta per essere utilizzata coi Samsung Galaxy S22. Staremo a vedere nel corso delle prossime settimane in quale direzione andranno ulteriori indiscrezioni sui prodotti.