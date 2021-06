Dopo tante speculazioni le new entry in NCIS 19 sono state finalmente annunciate da CBS. La serie veterana dell’emittente accoglie nella nuova stagione Gary Cole, il cui nome circolava da qualche giorno, e Katrina Law, già apparsa negli ultimi due episodi della stagione 18 nel ruolo dell’agente speciale Jessica Knight.

Quest’ultima new entry in NCIS 19 era chiaramente attesa: la Law è apparsa come guest star ricorrente nel finale di stagione con un’opzione per diventare una volto regolare della serie se CBS l’avesse rinnovata. Detto, fatto: l’agente Knight entrerà a far parte della trama della nuova stagione, probabilmente per riempire il vuoto lasciato da ben due volti femminili, Jack Sloane e Eleanor Bishop (Maria Bello ed Emily Wickersham, entrambe uscite di scena nella stagione 18).

La sua conferma tra le new entry in NCIS 19 nei panni dell’agente REACT (Regional Enforcement Action Capabilities Training Team) specializzata in negoziazione di ostaggi e gestione di operazioni ad alto rischio con abilità e precisione, potrebbe voler dire che ci saranno molte operazioni delicate tra i casi della prossima stagione. Spigolosa, atletica e dura, la Knight è ferocemente tenace e con un grande senso dell’umorismo.

Assoluta new entry in NCIS 19 è invece Gary Cole, che interpreterà un personaggio inedito: l’attore sarà l’agente speciale dell’FBI Alden Park. L Knight, ma non è stato rivelato alcun dettaglio sulle sue caratteristiche. Secondo Deadline che annuncia l’operazione di casting, Cole non sostituirà Mark Harmon ma dovrebbe sopperire alla ridotta presenza del personaggio di Gibbs nella prossima stagione. Il numero di episodi a cui Harmon prenderà pare nella stagione 19 non è stato ancora rivelato, ma a quanto pare saranno meno di dieci.

Le new entry in NCIS 19 non hanno ancora debuttato sul set della nuova stagione accanto ai veterani Harmon, Sean Murray, Wilmer Valderrama, Brian Dietzen, Diona Reasonover, Rocky Carroll e David McCallum, come ha fatto sapere il produttore esecutivo e showrunner Steven D. Binder.

Non abbiamo ancora girato un singolo fotogramma, ma con l’aggiunta di Gary Cole e Katrina Law al cast, questa si preannuncia già una delle stagioni migliori. Entrando nella stagione 19, siamo entusiasti di avere nuovi personaggi e storie da raccontare che aggiungano e rinvigoriscano il mondo che abbiamo imparato ad amare negli oltre 400 episodi.

Le new entry in NCIS 19 non sono l’unica novità per il procedural di lungo corso, ancora oggi la serie più vista su CBS: dalla prossima stagione, NCIS lascia lo slot di palinsesto del martedì per passare al lunedì. In Italia la serie continuerà ad andare in onda nel weekend su Rai2 con gli episodi in prima visione, mentre Mediaset ha acquisito i diritti della library per le precedenti stagioni di NCIS.