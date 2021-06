Il dubbio sulla presenza di Mark Harmon in NCIS 19 sembra non essere una mera speculazione: dopo le trame che lo hanno messo un po’ ai margini nella stagione 18, con tanto di sospensione dal servizio, Gibbs potrebbe apparire ancora meno nella prossima, la diciannovesima che entrerà in produzione quest’estate.

Mark Harmon in NCIS 19 ci sarà ma limitatamente a pochi episodi, secondo diverse fonti contattate da TVLine. Un insider vicino al procedural di CBS ha rivelato al magazine che il numero di episodi con Gibbs nella prossima stagione sarà “a cifra singola“, dunque meno di dieci. Inoltre secondo un’altra fonte l’attore farà solo “poche” apparizioni nel corso dei nuovi episodi.

Dichiarazioni che confermano quanto già circolava da un po’ sul conto di Mark Harmon in NCIS 19, al punto che, secondo Variety, la produzione sta cercando di aggiungere un volto nuovo al cast per riempire il vuoto che sarà inevitabilmente lasciato da Gibbs. CBS Studios sarebbe in trattative con il veterano della tv Gary Cole per affidargli un ruolo importante nella stagione 19.

Da parte di CBS sul ritorno di Mark Harmon in NCIS 19 non ci sono commenti ufficiali, né in un senso né nell’altro: il capo dell’intrattenimento Kelly Kahl si era espressa a fine stagione 18 sul tema, confermando che le negoziazioni con l’attore sono sempre in corso, anno dopo anno, per stabilire il peso della sua partecipazione alla serie, di cui peraltro è anche produttore esecutivo.

Di sicuro una riduzione della presenza di Mark Harmon in NCIS 19 sarebbe difficile da digerire per il pubblico storico della serie, che negli ultimi anni ha dovuto rinunciare a tanti personaggi storici, da Tony DiNozzo a Abby Sciuto passando per i più recenti addii di Jack Sloan e Eleonor Bishop: nella scorsa stagione, infatti, hanno lasciato la serie sia Maria Bello che Emily Wickersham. A questo punto delle new entry per rimpolpare il team sono necessarie.