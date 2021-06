NCIS lascia Rai2 per Mediaset e l’accordo fa discutere gli addetti ai lavori e i fan. Alcuni pensano che ci siano dietro manovre politiche atte a favorire la concorrenza, quindi il Biscione, a sfavore della Rai che fino a quando non andrà in scena con nomine e nomi, potrebbe rimanere al palo, altri ancora sanno bene che forse la tv pubblica ha una marcia in più. Perché rinnovare un costoso pacchetto, come quello che contiene serie CBS come NCIS e le sue sorelle, quando ormai con le proprie produzioni ottiene molto di più anche in replica?

Questa sicuramente potrebbe essere una chiave di lettura interessante anche se i vertici Mediaset hanno di sicuro i loro meriti per un accordo del genere che, a quanto pare, è stato firmato ormai lo scorso anno. La domanda adesso è: quali saranno le serie che vedremo sulle reti del Biscione? Quali saranno le reti scelte e, naturalmente, quando vedremo i nuovi episodi?

Chi ha seguito in passato accordi simili (vedi Friends) è propenso a pensare che dapprima andranno in scena le repliche dei primi episodi, una lunga carrellata che potrebbe tenerci compagnia per un anno e oltre visto che, intanto, NCIS tornerà in autunno su Rai2 con la seconda parte della 18 (i restanti otto episodi) e questo potrebbe tradursi in un altro anno perso per Mediaset che, a quel punto, potrebbe entrare in gioco con la 19esima stagione forse nel 2022.

Ancora tutto è da definire ma il fatto che NCIS lascia Rai2 non fa stare tranquilli i fan abituati a certi ritmi di messa in onda e, soprattutto, a tempi non esageratamente lunghi. Cosa succederà quando Italia1 (o magari peggio ancora Top Crime) sarà vittima di continui stop, ostacoli e slittamenti? Non ci rimane che attendere l’annuncio dei palinsesti previsto per la fine di questo mese per capire in cosa consiste questo accordo in soldoni e quando avverrà di fatto questo trasloco.