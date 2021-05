Sulla presenza di Mark Harmon in NCIS 19, appena rinnovata da CBS, continuano a rincorrersi voci diverse. L’attore ha firmato un nuovo accordo per apparire nella prossima stagione, ma non è chiaro quanto sarà protagonista della trama.

Dallo scorso febbraio, all’incirca a metà stagione 18, la presenza di Mark Harmon in NCIS si è fatta meno intensa: sospeso dal servizio dopo essersi fatto giustizia da solo in un caso di maltrattamento di animali, l’ex capo Gibbs è stato in disparte per un po’, per poi essere coinvolto in una trama con una giornalista di cronaca (interpretata da sua moglie Pam Dawber). Di qui l’ipotesi che NCIS 19 potesse coinvolgere Harmon solo part-time.

Quanto si vedrà Mark Harmon in NCIS nel corso della prossima stagione resta un mistero. Di sicuro è la serie che ruota intorno all’attore e produttore esecutivo, e non viceversa. Parlando della stagione 19 Kelly Kahl, presidente della CBS Entertainment, ha risposto ad una domanda di Deadline sull’argomento, sostenendo che lo studio affrontala questione del futuro dell’attore nella serie stagione per stagione.

Affrontiamo la cosa anno dopo anno con Mark, ci farà piacere averlo finché vorrà essere qui. Anche nella scorsa stagione, potrebbe essere apparso meno in un paio di [episodi], quindi siamo felici di lavorare in base ai suoi impegni.

A quanto pare, dunque, sul tema della presenza di Mark Harmon in NCIS si cerca una mediazione tra la disponibilità dell’attore e le esigenze degli sceneggiatori: di sicuro è impossibile immaginare il longevo procedural senza il suo protagonista, ma è anche vero che un suo minor impegno permette al format di andare avanti facendo emergere altri personaggi. L’apparizione di sua moglie Pam Dawber, inoltre, ha fatto pensare che questo fosse il modo per preparare il terreno ad un addio di Mark Harmon in NCIS, ma l’attrice ha smentito che la sua partecipazione abbia qualcosa a che fare con l’uscita di scena del marito.