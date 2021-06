Non si placano le voci su una presenza ridotta di Mark Harmon in NCIS 19, rinnovata da CBS questa primavera ma ancora in forse per quanto riguarda la qualità della partecipazione dell’interprete di Gibbs. L’attore e produttore sarà certamente anche in NCIS 19, ma potrebbe apparire molto meno, sperimentando una sorta di impegno part-time già prefigurato dalle vicende della trama della stagione 18.

Tra gli indizi che fanno sospettare un impegno ridotto di Mark Harmon in NCIS 19 ci sono anche le notizie sulle diverse new entry attese nella prossima stagione. Secondo quanto rivelato da Variety, NCIS 19 accoglierà alcuni volti nuovi. Innanzitutto l’attore di Veep e Mixed-ish Gary Cole, che sarebbe in trattative per unirsi alla nuova stagione del procedural con un “ruolo principale“ ancora ignoto. E non dovrebbe essere l’unico nuovo innesto nel cast della serie con un personaggio di primo piano.

Se questo nuovo arrivo servirà a coprire l’assenza di Mark Harmon in NCIS 19 non è ancora chiaro, ma ad andare in questa direzione c’è anche un altro dettaglio. Tra le novità pronte a riempire la scena nei nuovi episodi, potrebbe esserci Katrina Law, apparsa negli ultimi due episodi della stagione 18: già da mesi si vocifera di un suo ingresso come volto regolare nel cast della serie, anche come risposta all’uscita di scena del personaggio di Jack Sloane (Maria Bello ha lasciato NCIS dopo tre anni alla scadenza del suo contratto).

Di sicuro Mark Harmon in NCIS 19 apparirà per risolvere il caso in cui il suo personaggio è rimasto coinvolto negli ultimi episodi della stagione 18: dopo essere stato allontanato dalla squadra come sanzione per essersi fatto giustizia da solo in un caso di violenza sugli animali, Gibbs ha collaborato con la giornalista Marcie Warren (Pam Dawber, moglie di Harmon) per individuare un serial killer, ma presto il duo si è ritrovato con l’assassino alle calcagna. Seguendo un indizio su un luogo potenzialmente visitato dall’assassino, nell’ultimo episodio Gibbs ha tirato fuori la sua nuova barca (chiamata anche Regola 91, ovvero “Quando decidi di andartene, non guardare indietro“) per raggiungere quella destinazione, ma la barca è esplosa durante il viaggio. Gli ultimi secondi del finale di stagione, in onda in Italia in chiaro a settembre su Rai2, hanno mostrato Gibbs allontanarsi a nuoto dal relitto dopo essere miracolosamente riuscito a salvarsi.

I dubbi sulla permanenza di Mark Harmon in NCIS 19 e la trama che ha coinvolto il suo personaggio nella stagione 18 fanno pensare che la new entry Gary Cole possa subentrare come leader della squadra al posto del pro tempore McGee, ma per ora tutto è nel campo delle mere ipotesi. CBS ha fatto sapere che gli accordi con Harmon vengono costantemente rinegoziati in base alla disponibilità dell’attore: starà a lui, che pure si era detto entusiasta all’idea del rinnovo di NCIS 19, stabilire quanto vorrà ancora essere il pilastro della serie.