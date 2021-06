E se Daenerys del Trono di Spade avesse avuto il volto di Elizabeth Olsen? La protagonista di WandaVision aveva sostenuto un provino per l’iconico ruolo, andato poi a Emilia Clarke, che è diventata ormai il volto della Madre dei Draghi.

Per la Olsen è stata un’esperienza a dir poco terribile e non ha bei ricordi di quell’audizione. Intervistata dall’Hollywood Reporter, la star ha raccontato:

Ho fatto il provino per Il Trono di Spade. Ero sola con l’assistente del direttore del casting in una piccola stanza a New York con solo una telecamera puntata su di me e la produzione che leggeva la sceneggiatura. Stavo facendo il discorso di Khaleesi, la scena di lei che esce dal fuoco. È stato terribile. Non sono stata richiamata.

La Wanda Maximoff del MCU aveva già parlato del suo provino in un’altra intervista del 2019, ricordando quanto fosse stato imbarazzante per come la scena sarebbe stata girata. E a un certo punto si è sentita parecchio a disagio:

Per il ruolo di Khaleesi dovevo fare questo enorme discorso. Ero nella stanza più piccola con il direttore del casting, non avevano nemmeno un lettore, e questo è stato il massimo che abbia mai avuto. È stato così brutto. È stato orribile. Mi metteva a disagio. Sono sicuro che la scena sarà imbarazzante per lei, nessuno si godrà questa esperienza.

Sullo schermo, in quella scena Daenerys riemerge dalle fiamme completamente nuda, una delle tante sequenze il cui il personaggio si mostra senza veli. Già ai tempi del Trono di Spade ci sono state diverse polemiche sulle eccessive scene di nudo che ancora oggi continuano a far discutere.

“Mi sarei dovuta fermare”; ha continuato la Olsen. “Penso che lo farei ora perché non avrei reso giustizia al personaggio. All’epoca speravo che mi avrebbero richiamato per un altro ruolo.”

