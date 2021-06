Sono ormai passati più di due anni dal finale del Trono di Spade eppure c’è qualcuno, come Emilia Clarke, che non può fare a meno di togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

L’ultimo episodio della serie HBO è stato abbastanza controverso, così come l’intera ottava stagione. Non tutti hanno apprezzato il modo la saga fantasy si è conclusa e non se ne sono lamentati solo i fan, ma anche gli attori stessi.

In un’intervista con TheSkimm, Emilia Clarke ha svelato l’unica scena che vorrebbe assolutamente cambiare nel finale di serie. E la maggior parte dei fan sarebbero d’accordo con lei: “Giusto, il pezzo in cui sono morta!”

Si tratta della scena in cui Jon Snow pugnala a morte Daenerys Targaryen, ormai accecata dal potere, a pochi passi dall’iconico Trono di Spade. Una scena altrettanto mal gestita che non è piaciuta al pubblico, che si è lamentato anche del trattamento riservato ad altri personaggi femminili.

La vera ragione dietro l’indignazione per il destino di Daenerys Targaryen ne Il Trono di Spade è che quasi tutti volevano vederla vincere e sedere sull’ambito trono.

Scherzi a parte, Emilia Clarke ha ormai archiviato il capitolo draghi e Targaryen (ma non la HBO che sta girando lo spin-off) ed è entrata a far parte del Marvel Universe. L’attrice sarà in Secret Invasion, serie Disney+, basato sull’omonimo crossover di fumetti che vede gli alieni Skrull infiltrarsi in diversi livelli di vita sulla Terra. La star ha anche scritto il suo fumetto, MOM: Mother of Madness, un titolo che suona come qualcosa che Daenerys avrebbe voluto leggere nell’ottava stagione se non fosse mai morta.

House of the Dragon, spin-off del Trono di Spade, è in arrivo in Italia e in contemporanea USA nel 2022.

Ecco il video completo di Emilia Clarke che risponde alle domande dei fan: