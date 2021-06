Siamo ormai vicini all’Amazon Prime Day, giorni in cui sarà possibile acquistare prodotti di qualsiasi genere sul famoso sito di e-commerce a prezzi piuttosto convenienti e vediamo come quest’oggi si presenta il prezzo dell’iPhone 12. L’ultimo top di gamma di stampo Apple è sicuramente lo smartphone più richiesto di questo 2021, con un successo quasi inaspettato per l’azienda di Cupertino e che spera possa ripetersi anche con i nuovi modelli in arrivo in autunno.

Il prezzo fissato per iPhone 12 a pochi giorni da Amazon Prime Day 2021

Altra proposta da esaminare, dunque, dopo quella dei giorni scorsi. Intanto c’è chi ha intenzione di acquistare ancora questo iPhone 12 ed è interessante il prezzo odierno su Amazon del modello rosso da 64GB di memoria interna. Parliamo dell’iPhone 12 (PRODUCT) RED, variante che può essere alquanto intrigante per chi vuole provare qualche colore più acceso rispetto ai soliti grigio, bianco o nero.

Offerta Novità Apple iPhone 12 (64GB) - (PRODUCT)RED Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Proprio alla vigilia dell’Amazon Prime Day, ecco che questo modello si ritrova ad un prezzo scontato, con un risparmio di 140 euro rispetto al prezzo di listino. La cifra proposta da Amazon per questo iPhone 12 da 64GB è di 799 euro e molto difficilmente subirà un ulteriore ribasso di prezzo nei prossimi giorni.

Ovviamente gli appassionati di Apple sperano che con l’Amazon Prime Day ci possa essere qualche sconto anche per i device dell’azienda di Cupertino, ma in genere è già durante l’intero anno che subiscono delle variazioni di costo, bisogna solo monitorarle in continuazione. L’offerta odierna sembra essere piuttosto allettante, un dispositivo di questo genere che può essere acquistato alla cifra di 799 euro non è da sottovalutare e poi appartiene al servizio Prime, quindi non solo non ci sono le spese di spedizione, ma la consegna è prevista in meno di 24 ore.

Chi non è abbonato a Prime può sempre optare per la prova gratuita di trenta giorni ed avere lo stesso tali agevolazioni. Ricordiamo infine come gli sconti in arrivo con l’Amazon Prime Day, disponibili dal 21 al 22 giugno, possano essere sfruttati solo dagli abbonati.