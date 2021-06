Continuano ad essere piuttosto ricercati gli iPhone 12 e quest’oggi vogliamo evidenziare un’offerta molto interessante per chi ha intenzione di acquistare questo top di gamma targato Apple. Come sempre su Amazon è possibile trovare prezzi più vantaggiosi anche per i dispositivi della mela morsicata e non potevamo non menzionare quest’oggi l’iPhone 12 bianco da 64GB di memoria interna.

Dettagli sul prezzo dell’iPhone 12 su Amazon oggi 10 giugno

Per certi versi, siamo un gradino sotto rispetto alla promozioni dei giorni scorsi, ma vale comunque la pena tenerla in considerazione. Uno dei dispositivi di maggior successo di questo 2021 che può essere acquistato con uno sconto di rilievo che non deve passare assolutamente inosservato. Amazon lo propone nella giornata odierna, nella sua variante bianca e con una memoria interna da 64GB, al costo di 799 euro.

Novità Apple iPhone 12 (64GB) - bianco Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Una cifra molto allettante considerando lo sconto del 15% che è stato applicato sul prezzo precedente, con un risparmio che risulta essere di 140 euro. Questo iPhone 12 appartiene poi al servizio Prime di Amazon, ciò non solo vi permetterà di non pagare le spese di spedizione, ma potrà anche velocizzare notevolmente i tempi di consegna, con la possibilità di ricevere questo top di gamma a casa propria nel giro di appena 24 ore.

Chi non è abbonato al servizio Amazon Prime, può sempre optare per la prova gratuita di trenta giorni ed usufruire dei vantaggi sopra citati. La disponibilità, per questo iPhone 12 bianco da 64GB è assolutamente immediata, non c’è quindi il rischio che le scorte possano diminuire in poco tempo. Il prezzo però potrebbe variare anche nel giro di poche ore, per questo è opportuno cogliere la palla al balzo ed approfittarne di questa nuova offerta targata Amazon.

Ricordiamo come questo iPhone 12 sia dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, con la connettività 5G, il processore A15 Bionic ed un sistema fotografico di grande qualità. Parliamo infatti di una doppia fotocamera posteriore da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision e di una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Infine non manca la resistenza all’acqua ed alla polvere.