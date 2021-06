In questi mesi, abbiamo parlato spesso e volentieri di HarmonyOS per quanto riguarda i device Huawei, ma non dobbiamo dimenticare che il medesimo progetto sia in fase di sviluppo anche per gli utenti che si ritrovano con prodotti Honor. Ovviamente non tutti saranno abilitati nel fare questo step, ma è altrettanto vero che con entrambi i brand verrà garantita la compatibilità per un numero elevato di prodotti. Anche quelli di vecchia data, come del resto vi avevamo anticipato nelle scorse settimane tramite un altro articolo.

Quasi dieci Honor riceveranno HarmonyOS in beta entro giugno

Non è un caso che, secondo un recente report pubblicato dal sito Huawei Update, avremo quasi dieci dispositivi Honor pronti a scaricare la beta di HarmonyOS entro la fine del mese di giugno. In un contesto del genere, così dinamico ed in continua evoluzione, è importante fermarsi un attimo e fare il punto della situazione con le informazioni al momento ottenute dai produttori. Anche perché, nel caso di Honor, si è parlato troppo poco in questi mesi dell’arrivo sulla scena di questo nuovo prodotto software.

La lista più recente di device Honor che avranno modo di toccare con mano HarmonyOS in versione beta a giugno include dispositivi del calibro di Honor Magic 2, Honor V20, Honor V20 MOSCHINO Edition, Honor V30, Honor V30 Pro, Honor 30, Honor 30 Pro, fino ad arrivare a prodotti come Honor 30 Pro+ e Honor Play 4 Pro. Insomma, tutto procede secondo copione, stando almeno alle informazioni che risultano disponibili oggi 13 giugno per il pubblico italiano.

Ricordiamo che Huawei miri a lanciare HarmonyOS a bordo di 200 milioni di smartphone e 100 milioni di dispositivi “smart”. Un obiettivo strategico che, per forza di cose, riguarda anche l’utenza che in questi anni ha deciso di dare fiducia a prodotti concepiti da Honor.