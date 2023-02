Secondo le ultime indiscrezioni trapelate nelle ultime ore sui social media cinesi, Honor si è messa a lavoro su uno smartphone di fascia media che sotto la scocca ci sarà il nuovo processore Snapdragon 6 Gen. 1 di Qualcomm abbinato fino a 12GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione e una batteria da ben 6000mAh capace di assicurare un’incredibile autonomia. Se questo progetto dovesse andare veramente in porto, il nuovo device potrebbe benissimo essere il primo portatile con a bordo il potente SoC sul mercato. Oltre al chipset, l’immagine leak condivisa su Weibo da un insider, cita anche un pannello OLED con bordi curvi e un punch-hole che ospiterà la fotocamera selfie.

Tuttavia, malgrado queste interessanti informazioni su quello che potrebbe essere il prossimo smartphone Honor di fascia-media, per il momento non si sa di più né in merito al nome con cui verrà messo in commercio né il numero di codice. Ritornando alle specifiche tecniche trapelate, l’insider sostiene che il mid-ranger avrà a bordo il Qualcomm Snapdragon 6 Gen. 1 con supporto 5G e abbinato ad un taglio di memoria da 12GB di RAM e 256GB di storage interno. Il dispositivo sarà alimentato da una potente batteria da 6000mAh.

Il produttore leader mondiale cinese, originariamente di proprietà di Huawei, si sta preparando ad annunciare la serie Honor Magic 5 e il lancio globale del suo pieghevole Honor Magic Vs al Mobile World Congress di quest’anno a Barcellona, ma è molto probabile che il nuovo mid-ranger verrà annunciato più avanti. Secondo il tipster, il device in questione si troverebbe nella sua fase finale di test, dunque potrebbe fare il suo debutto anche prima del MWC 2023. Insomma per saperne di più non ci resta che aspettare e scoprire nuovi dettagli in merito.

