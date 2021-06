HarmonyOS 2.0 è stato annunciato l’altro giorno da Huawei: la cosa riguarda, indirettamente, anche gli smartphone Honor degli utenti cinesi.

Stando a quanto riportato da ‘gizchina.com‘, sono 35 i device Honor che, in Cina, riceveranno il sistema operativo di casa Huawei nei prossimi mesi. Nel Q4 2021, toccherà ai seguenti modelli:

“Honor 30 Pro, Honor 30 Pro+, Honor-V30, Honor V30 Pro, Honor 30, Honor 30S, Honor V20, Honor V20 Special Edition, Honor Magic 2, Honor 20, Honor 20 Pro, Honor-X10 Max, Honor X10, Honor Tab 6, Honor Tab X6, Honor Play 4 Pro, Honor Play 4 e Honor 30 Youth Edition”.

Nel H1 2022, invece, sarà la volta di:

“Honor V10, Honor 10, Honor Play, Honor 20S, Honor Play4T Pro, Honor 9X, Honor 9X Pro, Honor 8X, Honor 10 Youth Edition, Honor 20i, Honor 20 Youth Edition, Honor 9, Honor V9, Honor Play 3, Honor Tab 5 8″, Honor Note 10 e Honor Tab 5 10.1”.

Bisognava approfondire questo argomento, di cui poco si è parlato in passato, e, in ogni caso, mai in riferimento agli espliciti modelli del marchio Honor che avrebbero compiuto il passaggio ad HarmonyOS 2.0. Il sistema operativo proprietario è stato presentato all’inizio della settimana che sta per concludersi, insieme agli indossabili Huawei Watch 3 ed ai tablet della serie MatePad.

Nel prossimo futuro saranno sempre di più gli smartphone ad effettuare la transizione, quindi sarà il caso di abituarsi alle novità di HarmonyOS 2.0, sicuramente diverso da Android, seppur non troppo. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che il prossimo 16 giugno verrà presentata la linea Honor 50, che dovrebbe equipaggiarsi con processori Qualcomm ed integrare anche i servizi Google (ve ne abbiamo parlato più diffusamente in questo articolo). Tornando al nuovo ecosistema, voi sareste pronti ad abbracciarlo, oppure avreste qualche remora nel fare questo salto insieme a Huawei?