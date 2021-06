Grand Hotel – Intrighi e Passioni è il titolo con cui debutta in Italia la serie spagnola Gran Hotel, coi primi nove episodi al via su Canale 5 da mercoledì 9 giugno in prima serata. Nata dalla penna dei creatori di period drama molto popolari come Velvet e Le Ragazze del Centralino, prodotta da Bambú Producciones, la serie è andata in onda in Spagna dal 2011 al 2013 su Antena3 in tre stagioni e arriva solo ora in Italia in prima visione assoluta sull’ammiraglia Mediaset. Gran Hotel è stata girata in Cantabria, nel nord della Spagna, dove è stato allestito il set principale nel Palazzo della Magdalena a Santander, ex residenza reale.

La trama di Grand Hotel – Intrighi e Passioni

Ambientata nella Spagna di inizio Novecento, la serie è un mix di melodramma in costume e giallo. Nel 1905 il giovane e umile Julio Olmedo (Yon González) arriva nell’immaginaria cittadina di Cantaloa per far visita alla sorella Cristina, impiegata nel lussuoso Grand Hotel: al suo arrivo scoprirà che la ragazza è stata licenziata dopo un’accusa di furto ed è sparita da oltre un mese senza lasciare traccia. Julio deciderà di indagare sulla scomparsa della sorella facendosi assumere come cameriere dell’hotel sotto falso nome. A complicare le sue indagini arriva l’amore per Alicia Alarcón (Amaia Salamanca), la figlia dell’autoritaria Donna Teresa (Adriana Ozores), proprietaria dell’hotel: una relazione impossibile, non solo per l’enorme differenza di ceto sociale tra i due, ma soprattutto perché la giovane è promessa sposa al direttore dell’albergo, Diego (Pedro Alonso).

Cast e personaggi di Grand Hotel – Intrighi e Passioni

I volti di Grand Hotel – Intrighi e Passioni sono in parte già noti al pubblico italiano: l’interprete di Julio è Yon González, il Francisco de Le Ragazze del Centralino, la prima serie spagnola di Netflix, e in passato è stato anche tra i giovani interpreti di El Internado – Laguna Negra. Amaia Salamanca, interprete di Alicia, è già apparsa in Velvet e nello spin-off Velvet – Collection, nonché nelle serie L’Ambasciata e La Gloria e L’Amore. Ed era in Velvet anche l’attrice premio Goya Adriana Ozores, qui nel ruolo dell’arcigna proprietaria del lussuoso albergo. In Grand Hotel – Intrighi e Passioni appaiono anche due giovani Pedro Alonso (il Berlino de La Casa di Carta) e Megan Montaner (la Pepa de Il segreto).

I remake di Grand Hotel – Intrighi e Passioni

La serie ha avuto un remake americano prodotto da Eva Longoria per ABC e uno italiano, interpretato nel 2015 da Valentina Bellè ed Eugenio Franceschini e in onda su Rai1.

La programmazione di Grand Hotel – Intrighi e Passioni

La serie tv sarà in onda con due episodi in prima serata su Canale5 ogni mercoledì dal 9 giugno, disponibile anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Infinity.