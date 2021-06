Dobbiamo prendere atto in queste ore dell’ulteriore ritardo accumulato da Huawei P40 Lite 5G, per quanto riguarda la distribuzione del tanto atteso aggiornamento con EMUI 11. In attesa di una svolta a proposito di HarmonyOS 2.0, a breve disponibile anche qui in versione beta, la patch di aprile ormai pronta alla diffusione su larga scala ci dice fondamentalmente che il produttore asiatico sia sempre più prudente. Cerchiamo di scendere maggiormente in dettagli, dopo le notizie relative al fratello gemello di poche settimane fa.

Cosa ci dice l’aggiornamento di aprile per Huawei P40 Lite 5G

Provando ad analizzare le informazioni disponibili fino a questo momento per i possessori di un Huawei P40 Lite 5G, infatti, non dovremmo andare oltre il solito intervento sul fronte sicurezza con il nuovo upgrade di aprile. Questo, almeno, quanto riferito in giornata da Huawei Central. Il device è ancora oggi tra i più popolari grazie alle offerte che sono state lanciate a suo tempo, al momento della commercializzazione. Risulta disponibile su scala mondiale con nomi diversi. Al momento, il dispositivo funziona dunque con EMUI 10.

A detta della fonte, in ogni caso, da oggi 9 giugno tutti coloro che si ritrovano con un Huawei P40 Lite 5G possono aggiornare i propri smartphone al nuovo upgrade impostato sulla versione EMUI 10.1 10.1.1.242 (C432E2R4P1). Tra le informazioni trapelate finora, sappiamo ad esempio che ha una dimensione pari a 222 MB. Solo nei prossimi giorni capiremo se l’upgrade possa riservarci o meno qualche novità extra.

Tornando al discorso relativo ad HarmonyOS, sappiamo che Huawei P40 Lite e P40 Lite 5G avranno modo di ricevere l’aggiornamento in questione nei prossimi mesi, ma ad oggi si attende ancora la conferma ufficiale. Nel frattempo, possiamo accontentarci del firmware di cui tanto si parla in questi giorni, sperando possa migliorare il dispositivo in diversi contesti di utilizzo.