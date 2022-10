L’aggiornamento di sicurezza di settembre 2022 sta arrivando adesso per lo smartphone Huawei P40 Lite in Europa. Il dispositivo è già stato aggiornato con questa patch in altri mercati, ma mancava ancora quello europeo: l’upgrade del firmware di sicurezza di settembre 2022 arriva con la versione 12.0.0.242. Per effettuarlo, dovrete scaricare un pacchetto dati di circa 226MB (non leggero, né pesante).

Se avete questo smartphone, provate a raggiungere la sezione firmware tramite il solito percorso “Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Aggiornamenti software“. Da qui il telefono verificherà la presenza del firmware più recente per il vostro device: in caso di disponibilità, potrete partire con l’installazione (non prima di aver verificato che la percentuale di carica residua sia superiore al 50%). Si informa che l’aggiornamento non porta nient’altro che la patch di sicurezza sullo smartphone e nessuna funzionalità inedita (se ci speravate ci dispiace molto dovervi deludere, ma meglio saperle prima certe cose che poi).

I vostri dati personali non saranno cancellati dall’aggiornamento. Tuttavia, vi consigliamo di eseguire il backup dei dati importanti prima di procedere. In caso di problemi durante l’aggiornamento, provate ad effettuare un ripristino ai dati di fabbrica, che potrebbe risolvere un po’ la situazione (altrimenti dovrete rivolgervi ad un centro di assistenza, che comunque speriamo non dobbiate chiamare se non in casi estremi, quando nonostante l’hard-reset il dispositivo non dovesse rispondere agli input). Dopo l’upgrade la batteria potrebbe tendere a durare di meno, ma sarà solo un effetto provvisorio, che dovrebbe scomparire con il passare del tempo, una volta che il sistema si sarà assestato in seguito all’installazione dell’aggiornamento. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

