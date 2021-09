L’aggiornamento di sicurezza di settembre 2021 del Huawei P40 Lite è in fase di lancio per i consumatori globali che stanno eseguendo il sistema software EMUI 10.1. Come riportato da ‘Huawei Central‘, l’upgrade fornisce l’ultima patch di sicurezza concepita da Google, facendo decadere quella di agosto, proprio come successo anche per il Nova 5t. L’aggiornamento del Huawei P40 Lite di settembre 2021 viene rilasciato con EMUI 10.1 in versione 10.1.0.350, ed una dimensione del pacchetto di oltre 150MB.

Secondo le informazioni, l’upgrade è in fase di implementazione graduale, e potrebbe essere necessario attendere per ottenerlo. Seguite, come al solito, il percorso ‘Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa‘: se il pacchetto è disponibile per il vostro Huawei P40 Lite, non dovrete fare altro che scaricarlo ed installarlo. Mantenete spazio sufficiente sul device e fate un backup dei dati più importanti per evitare ogni possibile cancellazione indiretta. Non forzate la chiusura del telefono e controllate che la percentuale residua della batteria abbia un livello accettabile (non inferiore al 50%).

Il Huawei P40 Lite include uno schermo LCD da 6.4 pollici con risoluzione di 2310 x 1080 pixel, ed è spinto dal processore Kirin 810 octa-core in abbinamento a 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Il telefono integra una fotocamera posteriore quadrupla con un sensore primario da 48MP, un ultra-grandangolare da 8MP, un macro da 2MP ed una per l’autofocus, sempre da 2MP. Per i selfie c’è una fotocamera da 16MP, singola. Non male la batteria da 4200mAh, con supporto alla ricarica rapida a 40W. Il Huawei P40 Lite include le opzioni di connettività WLAN, Bluetooth 5.0 e USB-C, oltre che a GPS, NFC ed al lettore di impronte digitali. Un telefono che ha ancora molto da offrire, a partire proprio dall’aggiornamento di sicurezza di settembre 2021. Se avete qualche domanda da farci il box dei comment in basso è vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.