Gli utenti globali del Huawei P40 Lite stanno ricevendo l’aggiornamento all’EMUI 10.1, in concomitanza con una nuova patch di sicurezza che apporta alcuni miglioramenti del sistema. Come riportato da ‘Huawei Central‘, il log delle modifiche riferisce dell’innesto della patch di sicurezza di luglio 2021 attraverso la versione firmware EMUI 10.1.0.343. I proprietari dei dispositivi dovranno attendere che l’implementazione raggiunga i loro telefoni, visto che l’espansione sarà graduale (come sempre succede in questi casi).

L’upgrade all’EMUI 10.1 del Huawei P40 Lite risolve, lato sicurezza, una serie di vulnerabilità, di cui 21 di livello alto e 28 medi. Chi vuol verificare la disponibilità dell’aggiornamento sul proprio Huawei P40 Lite potrà farlo seguendo il percorso ‘Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamenti software > Scarica e installa‘ (sempre che l’upgrade sia già disponibile per il vostro esemplare, altrimenti vi toccherà attendere qualche altro giorno). Ricordate di mantenere spazio libero sufficiente sul vostro smartphone (non c’è bisogno di chissà quale quantità per il pacchetto in questione, ma è buona regola sgomberare la memoria da file che non si utilizzano), e di eseguire un backup dei dati importanti per evitare che possano, in qualche modo, andare persi (non che il procedimento . Non forzate la chiusura del telefono e mantenete un livello di batteria adeguato (sarebbe preferibile non partire con l’installazione se la percentuale di carica residua è di sotto del 50%, per evitare che il dispositivo si spenga durante il processo, riportando eventualmente anche danni piuttosto importanti).

Si tratta di accorgimenti necessari per far sì che l’aggiornamento vada a buon fine nel miglior modo possibile. Chi dispone di un qualsiasi smartphone non dovrebbe avere problemi ad osservare queste semplici regole, applicabili ai dispositivi di ogni marchio. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.